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В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/nato-1796043628.html
В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО
В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО - РИА Новости, 17.06.2022
В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО
Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Киев недоволен объемами вооружений, которые страны НАТО согласны РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:58
2022-06-17T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Киев недоволен объемами вооружений, которые страны НАТО согласны поставлять украинской армии.Саммит Североатлантического альянса прошел 15 июня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, по его окончании министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО и их партнеры готовы увеличить поставки вооружений Киеву."Мы имеем заверения (от стран НАТО), что Украине будут в дальнейшем помогать, но количество реально переданного оружия, к огромному сожалению, не позволяет говорить про то, что мы можем быть полностью довольными такими результатами", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", комментируя итоги встречи.По его словам, кроме поставок боеприпасов, 18 гаубиц и береговых ракетных комплексов, которых пообещали Киеву по итогам встречи в ФРГ, других крайне необходимых образцов вооружений, в частности реактивных систем залпового огня и бронетехники, Украина не получит в ближайшей перспективе. Он добавил, что имеющихся у Киева вооружений даже после получения обещанного Западом оружия будет недостаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США обеспокоены положением украинских войск.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html
https://ria.ru/20220615/ukrainy-1795433236.html
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в мире, украина, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр
11:58 17.06.2022
 
В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО

Депутат Рады Вениславский: Киев недоволен объемами вооружений, которые поставляет НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Киев недоволен объемами вооружений, которые страны НАТО согласны поставлять украинской армии.
Саммит Североатлантического альянса прошел 15 июня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, по его окончании министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО и их партнеры готовы увеличить поставки вооружений Киеву.
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"Мы имеем заверения (от стран НАТО), что Украине будут в дальнейшем помогать, но количество реально переданного оружия, к огромному сожалению, не позволяет говорить про то, что мы можем быть полностью довольными такими результатами", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", комментируя итоги встречи.
По его словам, кроме поставок боеприпасов, 18 гаубиц и береговых ракетных комплексов, которых пообещали Киеву по итогам встречи в ФРГ, других крайне необходимых образцов вооружений, в частности реактивных систем залпового огня и бронетехники, Украина не получит в ближайшей перспективе. Он добавил, что имеющихся у Киева вооружений даже после получения обещанного Западом оружия будет недостаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление.
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РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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