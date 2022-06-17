https://ria.ru/20220617/nato-1796043628.html

В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО

В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО - РИА Новости, 17.06.2022

В Раде заявили о недостаточной поддержке Украины со стороны НАТО

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Киев недоволен объемами вооружений, которые страны НАТО согласны РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:58

2022-06-17T11:58

2022-06-17T11:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Киев недоволен объемами вооружений, которые страны НАТО согласны поставлять украинской армии.Саммит Североатлантического альянса прошел 15 июня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, по его окончании министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО и их партнеры готовы увеличить поставки вооружений Киеву."Мы имеем заверения (от стран НАТО), что Украине будут в дальнейшем помогать, но количество реально переданного оружия, к огромному сожалению, не позволяет говорить про то, что мы можем быть полностью довольными такими результатами", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24", комментируя итоги встречи.По его словам, кроме поставок боеприпасов, 18 гаубиц и береговых ракетных комплексов, которых пообещали Киеву по итогам встречи в ФРГ, других крайне необходимых образцов вооружений, в частности реактивных систем залпового огня и бронетехники, Украина не получит в ближайшей перспективе. Он добавил, что имеющихся у Киева вооружений даже после получения обещанного Западом оружия будет недостаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия в некоторых регионах превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США обеспокоены положением украинских войск.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html

https://ria.ru/20220615/ukrainy-1795433236.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр