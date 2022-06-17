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Патрушев назвал наиболее вероятный театр военных действий НАТО - РИА Новости, 17.06.2022
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Патрушев назвал наиболее вероятный театр военных действий НАТО
Патрушев назвал наиболее вероятный театр военных действий НАТО - РИА Новости, 17.06.2022
Патрушев назвал наиболее вероятный театр военных действий НАТО
Восточная Европа воспринимается Североатлантическим альянсом как наиболее вероятный театр военных действий, что подтверждается учениями НАТО. Об этом заявил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:46
2022-06-17T10:46
нато
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Восточная Европа воспринимается Североатлантическим альянсом как наиболее вероятный театр военных действий, что подтверждается учениями НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване в пятницу."Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий", - заметил он. Секретарь российского Совбеза пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае в 19-ти европейских государствах военные учения "Защитник Европы - 2022", в которых приняли участие около 18 тысяч человек.
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нато, безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
10:46 17.06.2022
 
Патрушев назвал наиболее вероятный театр военных действий НАТО

Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Восточная Европа воспринимается Североатлантическим альянсом как наиболее вероятный театр военных действий, что подтверждается учениями НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване в пятницу.
"Очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий", - заметил он. Секретарь российского Совбеза пояснил, что об этом свидетельствуют проведенные в мае в 19-ти европейских государствах военные учения "Защитник Европы - 2022", в которых приняли участие около 18 тысяч человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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НАТОБезопасностьРоссияСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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