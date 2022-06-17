https://ria.ru/20220617/nato-1796006045.html

НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев

НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.06.2022

НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев

Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, и НАТО продолжает наращивать свое присутствие на этом... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:35

2022-06-17T10:35

2022-06-17T10:40

нато

безопасность

совет безопасности рф

николай патрушев

россия

белоруссия

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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, и НАТО продолжает наращивать свое присутствие на этом фланге, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване в пятницу.Он констатировал, что существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности."Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", - указал Патрушев.В итоге, продолжил Патрушев, на западном фланге ОДКБ "наращивается военное присутствие, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса".

https://ria.ru/20220522/odkb-1790049259.html

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Кирилл Волков

нато, безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, россия, белоруссия