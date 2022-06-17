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НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.06.2022
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НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев
НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.06.2022
НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев
Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, и НАТО продолжает наращивать свое присутствие на этом... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:35
2022-06-17T10:40
нато
безопасность
совет безопасности рф
николай патрушев
россия
белоруссия
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, и НАТО продолжает наращивать свое присутствие на этом фланге, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване в пятницу.Он констатировал, что существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности."Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", - указал Патрушев.В итоге, продолжил Патрушев, на западном фланге ОДКБ "наращивается военное присутствие, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса".
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нато, безопасность, совет безопасности рф, николай патрушев, россия, белоруссия
10:35 17.06.2022 (обновлено: 10:40 17.06.2022)
 
НАТО вплотную подошла к границам России и Белоруссии, заявил Патрушев

Патрушев: инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, и НАТО продолжает наращивать свое присутствие на этом фланге, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване в пятницу.
Он констатировал, что существенно ухудшилась ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.
"Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам", - указал Патрушев.
В итоге, продолжил Патрушев, на западном фланге ОДКБ "наращивается военное присутствие, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения альянса".
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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НАТОБезопасностьСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевРоссияБелоруссия
 
 
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