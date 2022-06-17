23:39 17.06.2022 (обновлено: 23:53 17.06.2022)
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен
Наемник из США рассказал об обстоятельствах сдачи в плен российским войскам под Харьковом
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на окраине Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на окраине Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под Харьковом.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными на Украине. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
По словам Хюйна, он находился под Харьковом в составе отряда, который относится к разведывательному батальону. "Этот специальный отряд называется "Багет", поскольку большинство в нем – французские граждане", - сказал Хюйн.
Он заявил, что украинские войска отступили и попросили обеспечить их прикрытие. "Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", - заявил наемник.
"Западные СМИ не показывают это, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, а войска плохо вооружены и подготовлены", - сказал Хюйн.
По его словам, среди украинских войск чувствуется нехватка боевой подготовки.