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Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemnik-1796363434.html
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен - РИА Новости, 17.06.2022
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен
Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T23:39
2022-06-17T23:53
специальная военная операция на украине
харьков
киев
украина
государственный департамент сша
красный крест
сша
наемники
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под Харьковом.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными на Украине. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.По словам Хюйна, он находился под Харьковом в составе отряда, который относится к разведывательному батальону. "Этот специальный отряд называется "Багет", поскольку большинство в нем – французские граждане", - сказал Хюйн.Он заявил, что украинские войска отступили и попросили обеспечить их прикрытие. "Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", - заявил наемник."Западные СМИ не показывают это, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, а войска плохо вооружены и подготовлены", - сказал Хюйн.По его словам, среди украинских войск чувствуется нехватка боевой подготовки.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795795320.html
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харьков, киев, украина, государственный департамент сша, красный крест, сша, наемники, вооруженные силы украины
23:39 17.06.2022 (обновлено: 23:53 17.06.2022)
 
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен

Наемник из США рассказал об обстоятельствах сдачи в плен российским войскам под Харьковом

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на окраине Харькова
Украинский военнослужащий на окраине Харькова - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на окраине Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под Харьковом.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными на Украине. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
По словам Хюйна, он находился под Харьковом в составе отряда, который относится к разведывательному батальону. "Этот специальный отряд называется "Багет", поскольку большинство в нем – французские граждане", - сказал Хюйн.
Он заявил, что украинские войска отступили и попросили обеспечить их прикрытие. "Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", - заявил наемник.
"Западные СМИ не показывают это, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, а войска плохо вооружены и подготовлены", - сказал Хюйн.
По его словам, среди украинских войск чувствуется нехватка боевой подготовки.
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16 июня, 15:24Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковКиевУкраинаГосударственный департамент СШАКрасный КрестСШАнаемникиВооруженные силы Украины
 
 
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