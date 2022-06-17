https://ria.ru/20220617/naemnik-1796363434.html

Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен

Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен - РИА Новости, 17.06.2022

Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен

Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T23:39

2022-06-17T23:39

2022-06-17T23:53

специальная военная операция на украине

харьков

киев

украина

государственный департамент сша

красный крест

сша

наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792166109_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2cb3d120d8e52a83fc83c213e478bffc.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воевавший в составе украинских войск американский наемник Энди Хюйн рассказал телеканалу RT, как он и еще один боец сдались в плен российским войскам под Харьковом.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными на Украине. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.По словам Хюйна, он находился под Харьковом в составе отряда, который относится к разведывательному батальону. "Этот специальный отряд называется "Багет", поскольку большинство в нем – французские граждане", - сказал Хюйн.Он заявил, что украинские войска отступили и попросили обеспечить их прикрытие. "Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", - заявил наемник."Западные СМИ не показывают это, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, а войска плохо вооружены и подготовлены", - сказал Хюйн.По его словам, среди украинских войск чувствуется нехватка боевой подготовки.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795795320.html

харьков

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, киев, украина, государственный департамент сша, красный крест, сша, наемники, вооруженные силы украины