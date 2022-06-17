https://ria.ru/20220617/naemnik-1796000687.html

Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде

Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде - РИА Новости, 17.06.2022

Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде

Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что ее подзащитный на последнем судебном заседании раскаивался, что воевал за... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:16

2022-06-17T10:16

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что ее подзащитный на последнем судебном заседании раскаивался, что воевал за Украину."На последнем судебном заседании в судебных прениях звучали такие слова, оценить их искренность я не берусь", - сказала она в интервью "Украина.ру", отвечая на вопрос, есть ли раскаяние у ее подзащитного.Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что апелляция на приговор не будет строиться на доказательствах его невиновности."Давайте начнем с того, что в ходе и предварительного следствия, и судебного рассмотрения дела, все права моего подзащитного были соблюдены. Как только приговор вступит в силу, я думаю, что все смогут убедиться в том, что вина доказана в полном объеме. Поэтому говорить о том, что апелляция будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, я бы не стала", - сказала она.По словам Церкновниковой, ее подзащитный "цепляется за любую возможность, при том, что вину в совершенных преступлениях признал"."На чем она будет строиться? Будем апеллировать к человечности, гуманности, к общечеловеческим ценностям", - отметила адвокат.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220617/naemnik-1795999462.html

https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)