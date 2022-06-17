https://ria.ru/20220617/naemnik-1796000687.html
Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде
Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде - РИА Новости, 17.06.2022
Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде
Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что ее подзащитный на последнем судебном заседании раскаивался, что воевал за... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:16
2022-06-17T10:16
2022-06-17T10:16
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что ее подзащитный на последнем судебном заседании раскаивался, что воевал за Украину."На последнем судебном заседании в судебных прениях звучали такие слова, оценить их искренность я не берусь", - сказала она в интервью "Украина.ру", отвечая на вопрос, есть ли раскаяние у ее подзащитного.Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что апелляция на приговор не будет строиться на доказательствах его невиновности."Давайте начнем с того, что в ходе и предварительного следствия, и судебного рассмотрения дела, все права моего подзащитного были соблюдены. Как только приговор вступит в силу, я думаю, что все смогут убедиться в том, что вина доказана в полном объеме. Поэтому говорить о том, что апелляция будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, я бы не стала", - сказала она.По словам Церкновниковой, ее подзащитный "цепляется за любую возможность, при том, что вину в совершенных преступлениях признал"."На чем она будет строиться? Будем апеллировать к человечности, гуманности, к общечеловеческим ценностям", - отметила адвокат.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220617/naemnik-1795999462.html
https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Адвокат: осужденный в ДНР наемник Пиннер раскаивался на суде
Адвокат осужденного в ДНР Пиннера Церковникова заявила, что ее подзащитный раскаивался
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила
, что ее подзащитный на последнем судебном заседании раскаивался, что воевал за Украину.
"На последнем судебном заседании в судебных прениях звучали такие слова, оценить их искренность я не берусь", - сказала она в интервью "Украина.ру", отвечая на вопрос, есть ли раскаяние у ее подзащитного.
Адвокат осужденного в ДНР
наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что апелляция на приговор не будет строиться на доказательствах его невиновности.
"Давайте начнем с того, что в ходе и предварительного следствия, и судебного рассмотрения дела, все права моего подзащитного были соблюдены. Как только приговор вступит в силу, я думаю, что все смогут убедиться в том, что вина доказана в полном объеме. Поэтому говорить о том, что апелляция будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, я бы не стала", - сказала она.
По словам Церкновниковой, ее подзащитный "цепляется за любую возможность, при том, что вину в совершенных преступлениях признал".
"На чем она будет строиться? Будем апеллировать к человечности, гуманности, к общечеловеческим ценностям", - отметила адвокат.
Девятого июня в Донецке
были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе
иностранцев - два подданных Великобритании
Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко
Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины
, направленной на захват власти в ДНР.