https://ria.ru/20220617/naemnik-1795999462.html

Адвокат: Британия не интересовалась судьбой осужденного в ДНР Пиннера

Адвокат: Британия не интересовалась судьбой осужденного в ДНР Пиннера - РИА Новости, 17.06.2022

Адвокат: Британия не интересовалась судьбой осужденного в ДНР Пиннера

Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что власти Британии не интересовались судьбой своего гражданина. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:13

2022-06-17T10:13

2022-06-17T10:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что власти Британии не интересовались судьбой своего гражданина."Никто не мешает и не препятствует британской власти выйти напрямую и обратиться в органы государственной власти ДНР, и в рамках и нашего законодательства, и международного, каким-то образом хотя бы поинтересоваться о судьбе своего подданного официально, а не делать громкие заявления в воздух в СМИ", - сказала она в интервью "Украина.ру".По словам адвоката, "насколько мне известно со слов подзащитного и от государственных органов, к органам власти ДНР британские власти не обращались"."С чем это связано — с их политической позицией, с их непризнанием республики, или с их нежеланием защищать подданого своей королевы, мне неизвестно. По крайней мере, действий, которые имели бы юридические правовые последствия, британские власти на настоящий момент не совершили ровно ни одного", - сказала она.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html

https://ria.ru/20220611/pinner-1794776622.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

мариуполь

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), мариуполь