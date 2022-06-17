10:13 17.06.2022 (обновлено: 10:14 17.06.2022)
Адвокат: Британия не интересовалась судьбой осужденного в ДНР Пиннера
Адвокат Церковникова: Лондон не интересовался судьбой осужденного в ДНР наемника Пиннера
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что власти Британии не интересовались судьбой своего гражданина.
"Никто не мешает и не препятствует британской власти выйти напрямую и обратиться в органы государственной власти ДНР, и в рамках и нашего законодательства, и международного, каким-то образом хотя бы поинтересоваться о судьбе своего подданного официально, а не делать громкие заявления в воздух в СМИ", - сказала она в интервью "Украина.ру".
По словам адвоката, "насколько мне известно со слов подзащитного и от государственных органов, к органам власти ДНР британские власти не обращались".
"С чем это связано — с их политической позицией, с их непризнанием республики, или с их нежеланием защищать подданого своей королевы, мне неизвестно. По крайней мере, действий, которые имели бы юридические правовые последствия, британские власти на настоящий момент не совершили ровно ни одного", - сказала она.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.