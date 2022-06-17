https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html

Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением

Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением - РИА Новости, 17.06.2022

Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением

Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:06

2022-06-17T10:06

2022-06-17T10:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может быть пожизненное лишение свободы."Мы можем рассматривать как альтернативу изменение наказания на пожизненное лишение свободы. Но решение принимает суд ДНР", - сказала она в интервью "Украина.ру".Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html

донецкая народная республика

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, великобритания, ситуация в днр и лнр