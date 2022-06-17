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Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением - РИА Новости, 17.06.2022
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением
Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:06
2022-06-17T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может быть пожизненное лишение свободы."Мы можем рассматривать как альтернативу изменение наказания на пожизненное лишение свободы. Но решение принимает суд ДНР", - сказала она в интервью "Украина.ру".Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, великобритания, ситуация в днр и лнр
10:06 17.06.2022 (обновлено: 10:09 17.06.2022)
 
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением

Адвокат Пиннера Церковникова допустила замену смертной казни пожизненным заключением

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может быть пожизненное лишение свободы.
"Мы можем рассматривать как альтернативу изменение наказания на пожизненное лишение свободы. Но решение принимает суд ДНР", - сказала она в интервью "Украина.ру".
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Британский наемник Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:43Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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