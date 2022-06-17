https://ria.ru/20220617/naemnik-1795996802.html
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением - РИА Новости, 17.06.2022
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением
Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:06
2022-06-17T10:06
2022-06-17T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в ДНР наемника Шона Пиннера Юлия Церковникова заявила, что после рассмотрения судом апелляции на приговор альтернативой смертной казни может быть пожизненное лишение свободы."Мы можем рассматривать как альтернативу изменение наказания на пожизненное лишение свободы. Но решение принимает суд ДНР", - сказала она в интервью "Украина.ру".Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, великобритания, ситуация в днр и лнр
10:06 17.06.2022 (обновлено: 10:09 17.06.2022)
Адвокат Пиннера допустила замену смертной казни пожизненным заключением
Адвокат Пиннера Церковникова допустила замену смертной казни пожизненным заключением