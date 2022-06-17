13:33 17.06.2022 (обновлено: 13:34 17.06.2022)
Мурманская область покинула список дотационных регионов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Меры, которые власти Мурманской области при поддержке федерального правительства принимают для развития региональной экономики, за последние три года привели к тому, что регион перестал быть дотационным, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе дискуссии "Регионы – локомотивы новых возможностей" на ПМЭФ.
Глава региона отметил, что в прошедшие три года властям пришлось не только бороться с коронавирусом, но и уделять пристальное внимание развитию экономики.
"В итоге у нас появилась территория опережающего развития "Столица Арктики", мы полностью вошли в Арктическую зону РФ... Для малого и среднего бизнеса мы по всем направлениям в шесть раз снизили налоги, чтобы несмотря на COVID, дать толчок к развитию – и это работает... По итогам этих трех лет, итогам 2021 года, мы действительно перестали быть дотационным регионом", – подчеркнул Чибис.
В числе результатов проведенной работы Андрей Чибис отметил увеличение объема инвестиций, промышленного производства и доходов населения региона. "Шестьсот миллиардов инвестиций – рост на 30%. Рост промышленного производства на 17%. Доходы людей без учета инфляции выросли на 30%, с учетом инфляции – на 13%. Это и дает устойчивость", - пояснил глава региона.
Он добавил, что доходы региона выросли в два раза по итогам трех лет: регион получил возможность инвестировать в улучшение качества жизни. "Превратить Арктику в территорию вахтовиков невозможно, наоборот, нужно замедлить отъезд, переломить тенденцию, это одна из важных задач. Благодаря в том числе нашим дополнительным доходам и инвестициям в качество жизни мы в 2021 году достигли снижения оттока населения из региона на 8%. Это для нас маленькая победа", – пояснил Чибис.
Говоря о новых возможностях для развития, губернатор отметил, что Мурманск – один из базовых портов важнейшей транспортной артерии России – Северного морского пути: глубоководный, незамерзающий, с прямым выходом в открытое море. Второй точкой роста глава Мурманской области назвал наличие обширной минерально-сырьевой базы на Кольском полуострове. По словам Андрея Чибиса, в Мурманской области также идет активное строительство туристической инфраструктуры, чтобы регион стал удобнее для гостей и самих северян.
"Мы реалисты, и мы оцениваем все риски. Вместе с компаниями и бизнесом работаем. На ситуацию смотрим с позитивом, оптимистично. И это важно. Если ныть и опускать руки – точно никогда ничего не взлетит. А если мы понимаем, как и что технологически можно и нужно делать, и действуем – эти точки роста делают нас сильнее", – в завершение выразил уверенность глава региона.