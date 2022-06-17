https://ria.ru/20220617/murmansk-1796093136.html

Мурманская область покинула список дотационных регионов

Мурманская область покинула список дотационных регионов - РИА Новости, 17.06.2022

Мурманская область покинула список дотационных регионов

Меры, которые власти Мурманской области при поддержке федерального правительства принимают для развития региональной экономики, за последние три года привели к... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:33

2022-06-17T13:33

2022-06-17T13:34

мурманская область

мурманская область

экономика

андрей чибис

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Меры, которые власти Мурманской области при поддержке федерального правительства принимают для развития региональной экономики, за последние три года привели к тому, что регион перестал быть дотационным, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе дискуссии "Регионы – локомотивы новых возможностей" на ПМЭФ.Глава региона отметил, что в прошедшие три года властям пришлось не только бороться с коронавирусом, но и уделять пристальное внимание развитию экономики."В итоге у нас появилась территория опережающего развития "Столица Арктики", мы полностью вошли в Арктическую зону РФ... Для малого и среднего бизнеса мы по всем направлениям в шесть раз снизили налоги, чтобы несмотря на COVID, дать толчок к развитию – и это работает... По итогам этих трех лет, итогам 2021 года, мы действительно перестали быть дотационным регионом", – подчеркнул Чибис.В числе результатов проведенной работы Андрей Чибис отметил увеличение объема инвестиций, промышленного производства и доходов населения региона. "Шестьсот миллиардов инвестиций – рост на 30%. Рост промышленного производства на 17%. Доходы людей без учета инфляции выросли на 30%, с учетом инфляции – на 13%. Это и дает устойчивость", - пояснил глава региона.Он добавил, что доходы региона выросли в два раза по итогам трех лет: регион получил возможность инвестировать в улучшение качества жизни. "Превратить Арктику в территорию вахтовиков невозможно, наоборот, нужно замедлить отъезд, переломить тенденцию, это одна из важных задач. Благодаря в том числе нашим дополнительным доходам и инвестициям в качество жизни мы в 2021 году достигли снижения оттока населения из региона на 8%. Это для нас маленькая победа", – пояснил Чибис.Говоря о новых возможностях для развития, губернатор отметил, что Мурманск – один из базовых портов важнейшей транспортной артерии России – Северного морского пути: глубоководный, незамерзающий, с прямым выходом в открытое море. Второй точкой роста глава Мурманской области назвал наличие обширной минерально-сырьевой базы на Кольском полуострове. По словам Андрея Чибиса, в Мурманской области также идет активное строительство туристической инфраструктуры, чтобы регион стал удобнее для гостей и самих северян."Мы реалисты, и мы оцениваем все риски. Вместе с компаниями и бизнесом работаем. На ситуацию смотрим с позитивом, оптимистично. И это важно. Если ныть и опускать руки – точно никогда ничего не взлетит. А если мы понимаем, как и что технологически можно и нужно делать, и действуем – эти точки роста делают нас сильнее", – в завершение выразил уверенность глава региона.

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795937370.html

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, экономика, андрей чибис, петербургский международный экономический форум (фонд)