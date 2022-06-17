https://ria.ru/20220617/most-1795975720.html

В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту

В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.06.2022

В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту

Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям украинского генерал-майора, который угрожал нанесением удара по Крымскому мосту, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:48

2022-06-17T08:48

2022-06-17T10:00

происшествия

украина

в мире

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям украинского генерал-майора, который угрожал нанесением удара по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым."Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. Там отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева о неиспользовании этих РСЗО ничего не стоят и верить им нельзя.

https://ria.ru/20220616/krym-1795858385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, в мире, алексей резников, мария захарова, россия, сша, вооруженные силы украины