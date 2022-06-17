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В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.06.2022
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В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту
В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.06.2022
В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту
Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям украинского генерал-майора, который угрожал нанесением удара по Крымскому мосту, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:48
2022-06-17T10:00
происшествия
украина
в мире
алексей резников
мария захарова
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям украинского генерал-майора, который угрожал нанесением удара по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым."Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. Там отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева о неиспользовании этих РСЗО ничего не стоят и верить им нельзя.
https://ria.ru/20220616/krym-1795858385.html
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происшествия, украина, в мире, алексей резников, мария захарова, россия, сша, вооруженные силы украины
08:48 17.06.2022 (обновлено: 10:00 17.06.2022)
 
В СК дадут правовую оценку угрозам нанесения удара по Крымскому мосту

В СК дадут оценку словам генерала ВСУ Марченко, угрожавшего повредить Крымский мост

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ даст правовую оценку высказываниям украинского генерал-майора, который угрожал нанесением удара по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 17:31
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. Там отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева о неиспользовании этих РСЗО ничего не стоят и верить им нельзя.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 21:07
Украинская разведка заявила, что получила техдокументацию Крымского моста
 
ПроисшествияУкраинаВ миреАлексей РезниковМария ЗахароваРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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