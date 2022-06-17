https://ria.ru/20220617/moskva-1795953526.html

В Москве ликвидировали пожар на Тверской улице

В Москве ликвидировали пожар на Тверской улице - РИА Новости, 17.06.2022

В Москве ликвидировали пожар на Тверской улице

Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы ликвидирован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T00:58

2022-06-17T00:58

2022-06-17T09:24

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы ликвидирован на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Вечером в четверг загорелась кровля в административно-жилом семиэтажном доме 27, строение 2, на Тверской улице. В Telegram-канале столичной прокуратуры указывали, что возгорание, предварительно, произошло на чердаке. В МЧС заявляли, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров."В 00.23 пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220611/puschino-1794802941.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва