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СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце - РИА Новости, 17.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/morpekh-1796040118.html
СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце
СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце - РИА Новости, 17.06.2022
СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце
Третий пропавший на Украине американец, предположительно, является бывшим морским пехотинцем США Грейди Курпаси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:51
2022-06-17T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
херсон
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Третий пропавший на Украине американец, предположительно, является бывшим морским пехотинцем США Грейди Курпаси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его супругу.Госдепартамент накануне сообщал, что проверяет информацию ещё об одном американце, который предположительно мог пропасть без вести на Украине. У американского внешнеполитического ведомства "было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях".Как отмечает телеканал, последний раз близкие друзья общались с Курпаси 23-24 апреля. Также сообщается, что мужчина служил в корпусе морской пехоты США на протяжении около 20 лет и ушел в отставку в ноябре 2021. Предположительно, он прибыл на Украину 7 марта. По некоторым данным, к концу апреля ему и некоторым другим наемникам поручили охранять наблюдательный пост вблизи Херсона, примерно в это время он перестал связываться с близкими."У него есть способности, которыми, как он чувствует, он может делиться... Он хотел поехать и помочь украинскому народу. Он не особо планировал участвовать в боевых действиях", - рассказал телеканалу один из друзей американца.Он также добавил, что госдепартамент США сообщил близким о том, что Курпаси числится пропавшим, 28 апреля.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
https://ria.ru/20220617/naemniki-1795978401.html
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в мире, сша, украина, херсон
11:51 17.06.2022
 
СМИ рассказали о третьем пропавшем на Украине американце

CNN: третий пропавший на Украине американец, предположительно, был морским пехотинцем

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Третий пропавший на Украине американец, предположительно, является бывшим морским пехотинцем США Грейди Курпаси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его супругу.
Госдепартамент накануне сообщал, что проверяет информацию ещё об одном американце, который предположительно мог пропасть без вести на Украине. У американского внешнеполитического ведомства "было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях".
Как отмечает телеканал, последний раз близкие друзья общались с Курпаси 23-24 апреля. Также сообщается, что мужчина служил в корпусе морской пехоты США на протяжении около 20 лет и ушел в отставку в ноябре 2021. Предположительно, он прибыл на Украину 7 марта. По некоторым данным, к концу апреля ему и некоторым другим наемникам поручили охранять наблюдательный пост вблизи Херсона, примерно в это время он перестал связываться с близкими.
"У него есть способности, которыми, как он чувствует, он может делиться... Он хотел поехать и помочь украинскому народу. Он не особо планировал участвовать в боевых действиях", - рассказал телеканалу один из друзей американца.
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Он также добавил, что госдепартамент США сообщил близким о том, что Курпаси числится пропавшим, 28 апреля.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным крестом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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