https://ria.ru/20220617/molua-1795942903.html

Феликс Молуа: не исключаю, что в ЦАР появится российская военная база

Феликс Молуа: не исключаю, что в ЦАР появится российская военная база - РИА Новости, 17.06.2022

Феликс Молуа: не исключаю, что в ЦАР появится российская военная база

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа в эксклюзивном интервью РИА Новости "на полях" Петербургского международного экономического форума РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:00

2022-06-17T09:00

2022-06-17T09:03

интервью

цар

россия

франция

петербургский международный экономический форум (фонд)

мвф

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Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа в эксклюзивном интервью РИА Новости "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как продвигается военное сотрудничество между Москвой и Банги, допустив, что в стране может появиться российская военная база. Он также рассказал о сферах экономического сотрудничества с Россией и о том, почему в ЦАР легализовали биткойны.– Господин премьер-министр, какие задачи стоят перед делегацией ЦАР в ходе визита на ПМЭФ?– Я хотел бы поблагодарить нашего президента и президента Владимира Путина, а также правительство и народ России за теплый прием нашей делегации. Сейчас мир переживает непростой момент и сразу несколько кризисов. В такие времена нужно искать новые возможности, партнерства с другими государствами, чтобы вместе противостоять этим кризисам. Для этого мы приехали на Санкт-Петербургский международный экономический форум, чтобы укрепить наше сотрудничество как с Россией, так и с другими странами, участвующими в нем. ЦАР, как и Россия, находится под санкциями, мы не располагаем большими бюджетами, нас, можно сказать, пытаются задушить, поэтому мы рады оказаться здесь, чтобы искать новые возможности для сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить организаторов форума и отметить высокий уровень, на котором он проводится.– Какие проекты ЦАР сейчас обсуждает с Россией?– Хотел бы поблагодарить Россию за сотрудничество в области безопасности, без которого наша страна была бы в состоянии полного хаоса. Россия своевременно откликнулась на призыв нашего президента, и сейчас ситуация с безопасностью становится все лучше и лучше. Теперь мы бы хотели перейти к сотрудничеству в области экономики. Не только укреплять безопасность, но и развивать инфраструктуру, потому что народ ЦАР ожидает улучшения условий жизни. Это мы и обсудим с российскими властями, как наладить сотрудничество в сфере технологий, транспорта, энергетики. Сегодня на повестке дня энергетический кризис, нам нужно решать проблемы, связанные с энергетикой. Также нужно идти по пути индустриализации, модернизации животноводства и сельского хозяйства, создавать новые рабочие места в этих отраслях. Мы хотели бы обратиться к российским инвесторам и инвесторам из других стран, чтобы взаимовыгодно сотрудничать.– Что конкретно могла бы РФ сделать для ЦАР в плане безопасности? Увеличить количество инструкторов?– Все эти вопросы я буду обсуждать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. У меня есть некоторые идеи, но нужно обсудить их с ним. Я не хочу забегать вперед. Все, что мы хотим, это навсегда забыть про вооруженные группировки, чтобы можно было реализовывать проекты. Посмотрим, я не специалист в военных вопросах, но мы ожидаем, что удастся покончить с этим. Мы не можем допустить, чтобы наши богатства разграбили иностранцы на глазах у всего мира.– Вы допускаете, что в какой-то момент в ЦАР появится российская военная база?– Я этого не исключаю. Все эти вопросы мы обсудим с Лавровым, а потом наши правительства и главы государств должны их обсудить.– Западным странам явно не нравится такое тесное партнерство России и ЦАР. Что вы думаете по этому поводу?– Мы открыты ко всем партнерствам, и наш президент обращается ко всем странам, готовым нам помогать. Некоторые требуют, чтобы Россия ушла из ЦАР. Но Россия нам помогала, а не создавала проблемы. Президент обращался ко всем, но только Россия и Руанда откликнулись. В чем проблема, когда мы пытаемся защитить население? Нужно было оставить его на растерзание? У России есть возможность помочь, и, к счастью, сейчас ситуация не такая плохая, как была.Но геополитика, к сожалению, вмешивается во все институты, даже в международные. Так случилось и с ЦАР, у которой были тесные отношения с МВФ – фонд предложил нам программу восстановления экономики, с которой мы прекрасно справлялись, но вмешалась геополитика. Из-за сотрудничества с Россией нам перекрыли доступ к финансовым ресурсам, фактически нас задушили. Мы обсуждаем с Россией вопросы безопасности, чтобы направить все ресурсы на развитие и улучшение условий жизни населения.– Как Россия могла бы помочь справиться с экономическими проблемами, которые затронули ЦАР?– Мы будем обсуждать с российскими властями, как выходить из кризиса, укрепляя сотрудничество. Мир столкнулся с кризисом в области здравоохранения, с изменением климата, а конфликт между Россией и Украиной только усугубил ситуацию. Мы ведем переговоры с целью извлечь выгоду из наших богатств и потенциала страны для ее народа. У России есть экспертиза и компетенции, которые позволят нам использовать эти богатства. Так что сначала разберемся с безопасностью, а потом уже будем пожинать плоды. Мы уверены, что участие в этом форуме, где представлены разные страны, некоторые из которых оказались в похожей на нашу ситуации, поможет нам.– Какие вызовы в плане безопасности еще остаются перед армией ЦАР?– Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались: нам противостоят вооруженные группировки. Кто их снабжает? У них что есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией – это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории. Кто их заминировал? Кто дал противопехотные мины боевикам? Это нетипичные виды вооружения. Мы хотим дать нашему народу отдышаться, ищем мира. Помоги нам, Россия, помоги нам установить мир.– Как на этом фоне развиваются отношения с Францией?– У ЦАР нет конфронтации с Францией, и ЦАР не ищет проблем в отношениях с Парижем и французами. ЦАР – бедная и уязвимая страна, которая хочет развиваться в партнерстве со всеми странами, хочет установления мира и справедливости.Да, некоторые действия французских политиков вызывают осуждение у граждан ЦАР, но мы не поощряем этого. Я лично и министр иностранных дел встречаемся с послом Франции, мы открыты к сотрудничеству с Парижем, но если он будет вести себя иначе. Нам нужно расширять наши партнерские связи и с другими странами. Так что мы не против французского народа, с ними у нас нет проблем.– Недавнее решение правительства ЦАР легализовать биткойн, по-вашему, поможет выйти из экономического кризиса?– Не ЦАР изобрела биткойн, он был изобретен людьми, у которых много денег. ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать. Биткойн же существует во Франции, в США, в России, но именно мы первыми заговорили о его применении на официальном уровне. На фоне распространения цифровых технологий необходимо говорить о криптовалюте.– Как правительство ЦАР намерено использовать биткойн?– Пока мы пытаемся разобраться. Будет принят закон, а все, кто хочет принять участие и высказаться, могут это сделать. Мы не говорили, что жители ЦАР смогут использовать биткойн, чтобы ходить на рынок, франк будет действовать и дальше, но те, кто хотят инвестировать в биткойн, могут инвестировать в нашу платформу.– И Россия тоже?– Это хорошая возможность для инвестиций, те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому.– Как продвигается обучение русскому языку в ЦАР? Со следующего года его начнут преподавать в университетах?– Вообще-то в ЦАР уже давно преподают русский. Вот я учил русский в школе. "Здравствуйте! Как дела? Неплохо" (говорит по-русски – ред.) Раньше это был второй язык общения в ЦАР. Я учился математике у русских преподавателей. Исторически сложилось, что русские к нам пришли. В университетах раньше было много русских преподавателей. Если мы будем укреплять сотрудничество и дальше, почему бы не направлять студентов на учебу в Россию? Это язык общения, который позволит нам обмениваться опытом.

https://ria.ru/20220616/molua-1795724190.html

https://ria.ru/20220616/tsar-1795672368.html

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цар

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, цар, россия, франция, петербургский международный экономический форум (фонд), мвф