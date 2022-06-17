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Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Молдавия может стать кандидатом на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:58
2022-06-17T11:09
молдавия
в мире
евросоюз
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Молдавия может стать кандидатом на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее он заявлял, что ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление. Он пояснил, что Украина в обычное время не смогла бы получить этот статус, но ей готовы его предоставить из-за боевых действий."Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии - ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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молдавия, в мире, евросоюз, франция, эммануэль макрон
10:58 17.06.2022 (обновлено: 11:09 17.06.2022)
 
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Макрон: Молдавия может стать кандидатом на вступление в Евросоюз

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Молдавия может стать кандидатом на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее он заявлял, что ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление. Он пояснил, что Украина в обычное время не смогла бы получить этот статус, но ей готовы его предоставить из-за боевых действий.
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"Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии - ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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