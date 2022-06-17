https://ria.ru/20220617/moldaviya-1796017142.html

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Молдавия может стать кандидатом на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:58

2022-06-17T10:58

2022-06-17T11:09

молдавия

в мире

евросоюз

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Молдавия может стать кандидатом на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее он заявлял, что ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление. Он пояснил, что Украина в обычное время не смогла бы получить этот статус, но ей готовы его предоставить из-за боевых действий."Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии - ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, евросоюз, франция, эммануэль макрон