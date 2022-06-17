https://ria.ru/20220617/mishustin-1796101799.html

Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня

Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня - РИА Новости, 17.06.2022

Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня, тема обсуждения - приоритеты законодательной деятельности... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:53

2022-06-17T13:53

2022-06-17T13:53

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня, тема обсуждения - приоритеты законодательной деятельности сенаторов на осеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией."Это традиционная встреча премьер-министра РФ с Советом палаты, она планируется на 28 июня", - сказал собеседник агентства.По его словам, предполагаемая тема обсуждения - "Приоритеты в законотворческой деятельности сенаторов на предстоящую осеннюю сессию".

https://ria.ru/20220615/pravitelstvo-1795384614.html

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политика, россия, михаил мишустин