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Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня - РИА Новости, 17.06.2022
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Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня
Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня - РИА Новости, 17.06.2022
Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня
Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня, тема обсуждения - приоритеты законодательной деятельности... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:53
2022-06-17T13:53
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня, тема обсуждения - приоритеты законодательной деятельности сенаторов на осеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией."Это традиционная встреча премьер-министра РФ с Советом палаты, она планируется на 28 июня", - сказал собеседник агентства.По его словам, предполагаемая тема обсуждения - "Приоритеты в законотворческой деятельности сенаторов на предстоящую осеннюю сессию".
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политика, россия, михаил мишустин
13:53 17.06.2022
 
Источник: встреча Мишустина с руководством Совфеда планируется на 28 июня

Источник: встреча Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации планируется на 28 июня, тема обсуждения - приоритеты законодательной деятельности сенаторов на осеннюю сессию, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
"Это традиционная встреча премьер-министра РФ с Советом палаты, она планируется на 28 июня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предполагаемая тема обсуждения - "Приоритеты в законотворческой деятельности сенаторов на предстоящую осеннюю сессию".
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:14Петербургский международный экономический форум — 2022
Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства
 
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