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Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/miroporyadok-1796217197.html
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин
Правила нового миропорядка будут задавать только сильные, суверенные государства, не идущие по уже намеченной траектории, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:00
2022-06-17T17:42
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правила нового миропорядка будут задавать только сильные, суверенные государства, не идущие по уже намеченной траектории, заявил президент России Владимир Путин."Скорость и масштаб изменений в глобальной экономике, финансах, международных отношениях нарастает. Безусловно, формирование и рождение нового миропорядка это трудный процесс, мы еще столкнемся со многими вызовами, рисками, и с факторами, которые сегодня так трудно предстать и предугадать", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Но очевидно, что правила, содержание нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства, кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в зарождающемся вновь миропорядке, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесплатной колонией", - подчеркнул президент России.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Путин: "Правила нового миропорядка будут задавать сильные государства"
"Правила нового миропорядка будут задавать сильные, суверенные государства, не идущие по намеченной кем-то траектории" – заявил президент РФ на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума.
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владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия
17:00 17.06.2022 (обновлено: 17:42 17.06.2022)
 
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин

Путин: правила нового миропорядка будут задавать сильные и суверенные страны

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правила нового миропорядка будут задавать только сильные, суверенные государства, не идущие по уже намеченной траектории, заявил президент России Владимир Путин.
"Скорость и масштаб изменений в глобальной экономике, финансах, международных отношениях нарастает. Безусловно, формирование и рождение нового миропорядка это трудный процесс, мы еще столкнемся со многими вызовами, рисками, и с факторами, которые сегодня так трудно предстать и предугадать", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Но очевидно, что правила, содержание нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства, кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в зарождающемся вновь миропорядке, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесплатной колонией", - подчеркнул президент России.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреРоссия
 
 
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