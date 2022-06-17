https://ria.ru/20220617/metallurgiya-1795972118.html

Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка

Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка - РИА Новости, 17.06.2022

Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка

Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:13

2022-06-17T08:13

2022-06-17T08:44

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

денис мантуров

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С. ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ."Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже - это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем - увеличения импорта, а увеличение импорта - это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению - если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург, денис мантуров