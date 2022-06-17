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Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/metallurgiya-1795972118.html
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка - РИА Новости, 17.06.2022
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка
Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:13
2022-06-17T08:44
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
денис мантуров
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С. ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ."Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже - это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем - увеличения импорта, а увеличение импорта - это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению - если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/rubl-1795952813.html
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экономика, санкт-петербург, денис мантуров
08:13 17.06.2022 (обновлено: 08:44 17.06.2022)
 
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка

Мантуров: металлургический экспорт безубыточен при курсе выше 70 рублей за доллар

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге Россия - Египет на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
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С. ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже - это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем - увеличения импорта, а увеличение импорта - это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.
В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению - если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургДенис Мантуров
 
 
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