08:13 17.06.2022 (обновлено: 08:44 17.06.2022)
Мантуров назвал курс рубля, позволяющий металлургам работать без убытка
Мантуров: металлургический экспорт безубыточен при курсе выше 70 рублей за доллар
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров участвует в бизнес-диалоге "Россия - Египет" на ПМЭФ-2022
С. ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Курс на уровне 70 рублей за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже - уже убыток, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже - это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем - увеличения импорта, а увеличение импорта - это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой курс рубля является равновесным.
В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. По словам министра, российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Кроме того, выросший рубль мешает импортозамещению - если курс будет таким в долгосрочном плане, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут неконкурентоспособными, отмечал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.