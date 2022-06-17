https://ria.ru/20220617/merkel-1796300253.html
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:14
2022-06-17T19:14
2022-06-17T19:34
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в интервью медиагруппе RND.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/merkel-1795431501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, ангела меркель, германия, владимир путин
19:14 17.06.2022 (обновлено: 19:34 17.06.2022)
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине