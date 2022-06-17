https://ria.ru/20220617/merkel-1796300253.html

Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2022

Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:14

2022-06-17T19:14

2022-06-17T19:34

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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в интервью медиагруппе RND.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/merkel-1795431501.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, ангела меркель, германия, владимир путин