Рейтинг@Mail.ru
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/merkel-1796300253.html
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:14
2022-06-17T19:34
в мире
украина
россия
донбасс
ангела меркель
германия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ee01f48dda22c2d5938547025d89fcd8.jpg
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в интервью медиагруппе RND.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/merkel-1795431501.html
украина
россия
донбасс
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599636_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_cdbb27f2c530d41ad0f57e20301da7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, ангела меркель, германия, владимир путин
19:14 17.06.2022 (обновлено: 19:34 17.06.2022)
 
Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, об этом она заявила в интервью медиагруппе RND.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения", — сказала она.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:49
Конституционный суд Германии признал, что Меркель нарушила права АдГ
 
В миреУкраинаРоссияДонбассАнгела МеркельГерманияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала