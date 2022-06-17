https://ria.ru/20220617/makron-1796254876.html

Французы высмеяли Макрона из-за фото, где он обнимается с Зеленским

Французы высмеяли Макрона из-за фото, где он обнимается с Зеленским - РИА Новости, 17.06.2022

Французы высмеяли Макрона из-за фото, где он обнимается с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон снова стал объектом шуток в местных соцсетях. Поводом послужила фотография, где он обнимает Владимира Зеленского на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:46

2022-06-17T17:46

2022-06-17T19:50

в мире

патриот

технологии

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон снова стал объектом шуток в местных соцсетях. Поводом послужила фотография, где он обнимает Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве, как будто что-то шепча ему на ухо."Макрон — это как раковина. Когда ты закрываешь его ухом, тебе кажется, что ты слышишь, но на самом деле это просто пустота", — пишет пользователь под ником Truc_Hard974.Другой комментатор считает, что это фото демонстрирует "тактильность до уровня абсурдности"."У меня больше нет слов. Мой словарный запас, который я все же считаю обширным, едва ли позволяет мне квалифицировать эту фотографию нелепой", — возмутился StephaneAtlan."Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени", — заметил другой юзер.А лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо посчитал, что Макрон — "позор Франции".Макрон уже оказывался в центре скандала из-за публикации в Сети снимков с полуголыми темнокожими молодыми людьми, с которыми он обнимался. При этом на одном из снимков молодой человек показывал неприличный жест.

https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html

https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796123851.html

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в мире, патриот, технологии, эммануэль макрон, владимир зеленский