https://ria.ru/20220617/makron-1796080656.html
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу - РИА Новости, 17.06.2022
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу
Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:07
2022-06-17T13:07
2022-06-17T13:07
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россия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам", - сказал Песков.Он подчеркнул, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров.
https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу
Песков: Россия ценит стремление Макрона к урегулированию разногласий за столом переговоров