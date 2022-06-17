https://ria.ru/20220617/makron-1796080656.html

В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу

В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу - РИА Новости, 17.06.2022

В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу

Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:07

2022-06-17T13:07

2022-06-17T13:07

в мире

россия

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам", - сказал Песков.Он подчеркнул, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

россия

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон