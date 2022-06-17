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В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу - РИА Новости, 17.06.2022
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В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу - РИА Новости, 17.06.2022
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу
Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:07
2022-06-17T13:07
в мире
россия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам", - сказал Песков.Он подчеркнул, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров.
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в мире, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон
13:07 17.06.2022
 
В Кремле выразили признательность Макрону за стремление к диалогу

Песков: Россия ценит стремление Макрона к урегулированию разногласий за столом переговоров

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров, Россия это ценит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
"Мы действительно знаем, что президент Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий. И именно урегулирование и обсуждение этих разногласий за столом переговоров. И мы ценим его этот концептуальный подход. Что касается положения дел на Украине, мы знаем, Россия открыта к переговорному процессу. Президент Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна, она положена на бумагу и передана украинцам", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что по этой позиции текст документа во многом согласован в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи по теме переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
08:00
Европа берет курс на эскалацию
 
В миреРоссияФранцияДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
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