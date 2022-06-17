https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796246003.html

Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции

Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции - РИА Новости, 17.06.2022

Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны выдержит западные санкции. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:34

2022-06-17T17:34

2022-06-17T17:34

в мире

джо байден

белоруссия

бобруйск

америка

александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны выдержит западные санкции."Мы выстоим, выдержим, мы не одни в этом мире. Мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим, даже в течение двух лет. Выдержим, не переживайте", - сказал Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.Лукашенко заявил, что белорусы – высокотехнологичная, образованная нация, способная конкурировать. "И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Люди, специалисты, руководители, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь. Мы выдержим. И не только потому что некуда деваться, а потому что мы умеем. Но, самое главное, мы сегодня как никогда востребованы", - подчеркнул он.Лукашенко заявил, что Запад тоже видит в белорусских предприятиях конкурентов, а все остальные мотивы, в частности, тематика прав человека, - лишь повод для давления и санкций. "Это все выдумка, лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура. Уже сегодня пошел разговор в Америке: Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп (президент США в 2017-2021 годах – ред.) ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены, запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали (оппонентам власти участвовать в выборах - ред.) - участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова", - заметил глава белорусского государства.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.

https://ria.ru/20220617/zerno-1796194120.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796129984.html

белоруссия

бобруйск

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, белоруссия, бобруйск, америка, александр лукашенко