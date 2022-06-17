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Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции - РИА Новости, 17.06.2022
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Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции
Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции - РИА Новости, 17.06.2022
Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны выдержит западные санкции. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:34
2022-06-17T17:34
в мире
джо байден
белоруссия
бобруйск
америка
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны выдержит западные санкции."Мы выстоим, выдержим, мы не одни в этом мире. Мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим, даже в течение двух лет. Выдержим, не переживайте", - сказал Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.Лукашенко заявил, что белорусы – высокотехнологичная, образованная нация, способная конкурировать. "И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Люди, специалисты, руководители, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь. Мы выдержим. И не только потому что некуда деваться, а потому что мы умеем. Но, самое главное, мы сегодня как никогда востребованы", - подчеркнул он.Лукашенко заявил, что Запад тоже видит в белорусских предприятиях конкурентов, а все остальные мотивы, в частности, тематика прав человека, - лишь повод для давления и санкций. "Это все выдумка, лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура. Уже сегодня пошел разговор в Америке: Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп (президент США в 2017-2021 годах – ред.) ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены, запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали (оппонентам власти участвовать в выборах - ред.) - участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова", - заметил глава белорусского государства.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.
https://ria.ru/20220617/zerno-1796194120.html
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в мире, джо байден, белоруссия, бобруйск, америка, александр лукашенко
17:34 17.06.2022
 
Лукашенко заявил, что белорусская экономика выдержит санкции

Лукашенко: белорусская экономика выдержит санкции, мы сегодня как никогда востребованы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны выдержит западные санкции.
"Мы выстоим, выдержим, мы не одни в этом мире. Мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим, даже в течение двух лет. Выдержим, не переживайте", - сказал Лукашенко во время общения с коллективом предприятия "Белшина" в Бобруйске. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:14
Лукашенко заявил, что проблема вывоза зерна с Украины была искусственной
Лукашенко заявил, что белорусы – высокотехнологичная, образованная нация, способная конкурировать. "И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Люди, специалисты, руководители, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь. Мы выдержим. И не только потому что некуда деваться, а потому что мы умеем. Но, самое главное, мы сегодня как никогда востребованы", - подчеркнул он.
Лукашенко заявил, что Запад тоже видит в белорусских предприятиях конкурентов, а все остальные мотивы, в частности, тематика прав человека, - лишь повод для давления и санкций. "Это все выдумка, лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура. Уже сегодня пошел разговор в Америке: Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп (президент США в 2017-2021 годах – ред.) ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены, запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали (оппонентам власти участвовать в выборах - ред.) - участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова", - заметил глава белорусского государства.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 14:58Специальная военная операция на Украине
Лукашенко предостерег Киев от ударов по российским городам
 
В миреДжо БайденБелоруссияБобруйскАмерикаАлександр Лукашенко
 
 
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