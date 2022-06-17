https://ria.ru/20220617/lukashenko-1796123466.html

Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко

Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022

Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придется реагировать на желание Польши заполучить Западную Украину. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:45

2022-06-17T14:45

2022-06-17T15:35

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придется реагировать на желание Польши заполучить Западную Украину.Как сообщил в пятницу Sputnik Беларусь, во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске Лукашенко заявил, что в Польше уже мечтают о Западной Украине."Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - цитирует Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале президента.По его словам, такие желания у Польши возникли потому, что за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220614/chekhiya-1795107382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко