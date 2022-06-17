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Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
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Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко
Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко - РИА Новости, 17.06.2022
Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придется реагировать на желание Польши заполучить Западную Украину. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:45
2022-06-17T15:35
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придется реагировать на желание Польши заполучить Западную Украину.Как сообщил в пятницу Sputnik Беларусь, во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске Лукашенко заявил, что в Польше уже мечтают о Западной Украине."Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - цитирует Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале президента.По его словам, такие желания у Польши возникли потому, что за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Лукашенко.
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в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко
14:45 17.06.2022 (обновлено: 15:35 17.06.2022)
 
Белоруссия защитит Западную Украину от Польши, пообещал Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал ответ на желание Польши получить Западную Украину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придется реагировать на желание Польши заполучить Западную Украину.
Как сообщил в пятницу Sputnik Беларусь, во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске Лукашенко заявил, что в Польше уже мечтают о Западной Украине.
"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали", - цитирует Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале президента.
По его словам, такие желания у Польши возникли потому, что за ее спиной стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Лукашенко.
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