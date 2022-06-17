https://ria.ru/20220617/lenoblast-1796306669.html

Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата

Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата - РИА Новости, 17.06.2022

Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата

Ленинградская область заняла девятое место в подготовленном и озвученном в пятницу на ПМЭФ АСИ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:26

2022-06-17T19:26

2022-06-17T19:26

ленинградская область

дмитрий григоренко

пмэф

инвестиции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область заняла девятое место в подготовленном и озвученном в пятницу на ПМЭФ АСИ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов."Ленобласть в этом году поднялась в национальном рейтинге инвестиционного климата пусть не намного, на одно место, но мы занимаем стабильные позиции в десятке все последние годы. Во многом это связанно с тем, что работают слаженно как региональные, таки федеральные органы власти и ресурсоснабжающие организации", — сказал Ялов.По его словам, еще одно важное направление, которое позволяет региону удерживаться в ТОП-10 рейтинга — ускорение регистрации недвижимости и получение разрешения на строительство."Другая история связана с контрольно-надзорной деятельность. Все последние годы под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко идет реформа контрольной-надзорной деятельности. Мы меняем философию, задача не наказать и поймать, а предупредить и не допустить нарушения. Эта философия начала работать, действовать и бизнес начал говорить спасибо", — отметил Ялов.

https://ria.ru/20220617/moreprodukty-1796146386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий григоренко, пмэф, инвестиции