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Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата
Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата - РИА Новости, 17.06.2022
Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата
Ленинградская область заняла девятое место в подготовленном и озвученном в пятницу на ПМЭФ АСИ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:26
2022-06-17T19:26
ленинградская область
дмитрий григоренко
пмэф
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область заняла девятое место в подготовленном и озвученном в пятницу на ПМЭФ АСИ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов."Ленобласть в этом году поднялась в национальном рейтинге инвестиционного климата пусть не намного, на одно место, но мы занимаем стабильные позиции в десятке все последние годы. Во многом это связанно с тем, что работают слаженно как региональные, таки федеральные органы власти и ресурсоснабжающие организации", — сказал Ялов.По его словам, еще одно важное направление, которое позволяет региону удерживаться в ТОП-10 рейтинга — ускорение регистрации недвижимости и получение разрешения на строительство."Другая история связана с контрольно-надзорной деятельность. Все последние годы под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко идет реформа контрольной-надзорной деятельности. Мы меняем философию, задача не наказать и поймать, а предупредить и не допустить нарушения. Эта философия начала работать, действовать и бизнес начал говорить спасибо", — отметил Ялов.
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дмитрий григоренко, пмэф, инвестиции
19:26 17.06.2022
 

Ленобласть поднялась в нацрейтинге инвестиционного климата

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Ленинградская область заняла девятое место в подготовленном и озвученном в пятницу на ПМЭФ АСИ Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.
"Ленобласть в этом году поднялась в национальном рейтинге инвестиционного климата пусть не намного, на одно место, но мы занимаем стабильные позиции в десятке все последние годы. Во многом это связанно с тем, что работают слаженно как региональные, таки федеральные органы власти и ресурсоснабжающие организации", — сказал Ялов.
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 15:35Ленинградская область
Ленобласть планирует увеличить экспорт морепродуктов
По его словам, еще одно важное направление, которое позволяет региону удерживаться в ТОП-10 рейтинга — ускорение регистрации недвижимости и получение разрешения на строительство.
"Другая история связана с контрольно-надзорной деятельность. Все последние годы под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко идет реформа контрольной-надзорной деятельности. Мы меняем философию, задача не наказать и поймать, а предупредить и не допустить нарушения. Эта философия начала работать, действовать и бизнес начал говорить спасибо", — отметил Ялов.
 
Ленинградская областьДмитрий ГригоренкоПМЭФИнвестиции
 
 
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