https://ria.ru/20220617/kultura-1795988954.html

На ПМЭФ открылись Дни культуры Нижегородской области

На ПМЭФ открылись Дни культуры Нижегородской области - РИА Новости, 17.06.2022

На ПМЭФ открылись Дни культуры Нижегородской области

Дни культуры Нижегородской области открылись оперным гала-концертом в рамках программы Петербургского международного экономического форума, сообщает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:41

2022-06-17T09:41

2022-06-17T09:41

нижегородская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Дни культуры Нижегородской области открылись оперным гала-концертом в рамках программы Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба областного правительства.Мероприятие состоялось в Государственной академической капелле и было также посвящено возрождению Русского музыкального общества (РМО) – одной из старейших культурно-просветительских общественных организаций России."В рамках открытия Дней культуры Нижегородской области глава региона Глеб Никитин и президент РМО Владислав Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина выступит стратегическим партнером Русского музыкального общества", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области заявил, что возрождение Русского музыкального общества – это знаковое событие культурной жизни страны, направленное на популяризацию классической музыки и поддержку молодых талантов. "Соглашение о сотрудничестве с РМО для Нижегородской области – своеобразное возвращение к истокам. Ведь именно в Нижнем Новгороде весной 1873 года одним из первых в стране появилось отделение Императорского русского музыкального общества, что вывело на новый уровень культуру. Мы надеемся, что наше взаимодействие с РМО будет не менее успешным и плодотворным", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Среди планов возрожденной общественной организации – запуск образовательной программы, открытие института менеджеров и продюсеров РМО, старт лабораторий и летних школ для молодых музыкантов, а также открытие собственной резиденции и проекта "Музыкальные экспедиции". Председателем попечительского совета РМО стал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев."Русское музыкальное общество существовало с 1859 по 1917 год, строило по всей стране консерватории, учреждало музыкальные школы, проводило концерты, вело издательскую деятельность, открывало библиотеки и выступало объединяющей платформой для всех музыкантов. Сегодня мы возрождаем РМО с теми же целями, которые были заложены исторически: развитие общероссийской музыкальной культуры, популяризация классической музыки, поддержка молодых талантов и развитие музыкального менеджмента в России", – рассказал Шестаков.В гала-концерте в Государственной академической капелле приняли участие звезды российской оперы – Венера Гимадиева, Иван Гынгазов, Константин Сучков, Карина Хэрунц, Екатерина Ясинская – в сопровождении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Для гостей вечера прозвучали арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Бизе и Верди. Гостями концерта стали более 600 человек - участники ПМЭФ, делегации из разных регионов и журналисты.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/it-kampus-1795843641.html

https://ria.ru/20220616/kotelnye-1795922135.html

нижегородская область

нижний новгород

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Влада Копылова

петербургский международный экономический форум (фонд), нижегородская область, глеб никитин, нижний новгород