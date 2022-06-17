https://ria.ru/20220617/kuleba-1796362202.html

Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление

Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление - РИА Новости, 18.06.2022

Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-17T23:24

2022-06-17T23:24

2022-06-18T01:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

киев

оон

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление"."Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его. Другие политики, желающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.Он отметил, что "нереально предположить, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир", и эти призывы к компромиссу, по его словам, являются следствием растущей усталости.Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

https://ria.ru/20220617/kuleba-1796353614.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, украина, россия, киев, оон, дмитрий кулеба