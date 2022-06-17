23:24 17.06.2022 (обновлено: 01:10 18.06.2022)
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление
Кулеба: страны Африки, Азии и Ближнего Востока предлагали Киеву "прекратить сопротивление"
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление".
"Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его. Другие политики, желающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
Он отметил, что "нереально предположить, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир", и эти призывы к компромиссу, по его словам, являются следствием растущей усталости.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.