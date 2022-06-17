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Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796362202.html
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление - РИА Новости, 18.06.2022
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-17T23:24
2022-06-18T01:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
киев
оон
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление"."Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его. Другие политики, желающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.Он отметил, что "нереально предположить, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир", и эти призывы к компромиссу, по его словам, являются следствием растущей усталости.Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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владимир путин, украина, россия, киев, оон, дмитрий кулеба
23:24 17.06.2022 (обновлено: 01:10 18.06.2022)
 
Кулеба рассказал о предложениях Украине прекратить сопротивление

Кулеба: страны Африки, Азии и Ближнего Востока предлагали Киеву "прекратить сопротивление"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление".
"Я говорил с рядом лиц, ответственными за принятие решений в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали нашу беседу с заявления о своей поддержке нашего дела, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление. Это немыслимое предложение, но их аргументация проста: им нужно зерно, оставшееся в наших портах из-за морской блокады России, и они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его. Другие политики, желающие уступки, выражали обеспокоенность по поводу аналогичных экономических кризисов, спровоцированных Россией, в том числе стремительного роста инфляции и цен на энергоносители", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
Он отметил, что "нереально предположить, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир", и эти призывы к компромиссу, по его словам, являются следствием растущей усталости.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 22:16Специальная военная операция на Украине
Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевООНДмитрий Кулеба
 
 
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