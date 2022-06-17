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Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796353614.html
Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта
Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта - РИА Новости, 17.06.2022
Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался западной аудитории, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:16
2022-06-17T22:16
специальная военная операция на украине
украина
киев
нато
россия
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался западной аудитории, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз."Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх", - написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs.Он также пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и ее все еще "слишком мало", и заявил, что Киеву срочно нужно тяжелое вооружение из "различных источников".Киев регулярно обращается к Западу с просьбой предоставить вооружение.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, киев, нато, россия, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
22:16 17.06.2022
 
Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта

Кулеба: Россия превосходит Киев в артиллерии в 15 раз на важных участках линии фронта

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался западной аудитории, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз.
"Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх", - написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs.
Он также пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и ее все еще "слишком мало", и заявил, что Киеву срочно нужно тяжелое вооружение из "различных источников".
Киев регулярно обращается к Западу с просьбой предоставить вооружение.
Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:41
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевНАТОРоссияДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРАнатолий Антонов
 
 
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