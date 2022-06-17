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Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта

Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта - РИА Новости, 17.06.2022

Кулеба пожаловался на военное превосходство России в важных частях фронта

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался западной аудитории, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T22:16

2022-06-17T22:16

2022-06-17T22:16

специальная военная операция на украине

украина

киев

нато

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дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

анатолий антонов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался западной аудитории, что Россия "в самых важных частях линии фронта" превосходит Украину в артиллерии в 15 раз."Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх", - написал Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs.Он также пожаловался, что помощь Украине должны были оказать "намного раньше" и ее все еще "слишком мало", и заявил, что Киеву срочно нужно тяжелое вооружение из "различных источников".Киев регулярно обращается к Западу с просьбой предоставить вооружение.Москва неоднократно обращала внимание на опасность наращивания странами Запада поставок вооружения на Украину. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины напрямую угрожает интересам европейской и глобальной безопасности.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html

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украина, киев, нато, россия, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов