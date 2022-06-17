Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить
Кулеба: Запад не должен предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями"
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями".
"Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.