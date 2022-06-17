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Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/kuleba-1796339734.html
Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить
Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить - РИА Новости, 17.06.2022
Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями". РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:02
2022-06-17T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями"."Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, дмитрий кулеба
21:02 17.06.2022
 
Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить

Кулеба: Запад не должен предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями".
"Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
8 июня, 18:41
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 08:00
Европа думает, как отказать Украине, не став при этом "агентом Кремля"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевДмитрий Кулеба
 
 
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