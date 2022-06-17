https://ria.ru/20220617/kuleba-1796339734.html

Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить

Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить - РИА Новости, 17.06.2022

Кулеба заявил, что Запад должен помочь Украине победить

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями". РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:02

2022-06-17T21:02

2022-06-17T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

киев

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву "мирные инициативы с неприемлемыми условиями"."Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить", - написал Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html

https://ria.ru/20220613/evropa-1794905919.html

украина

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, украина, россия, киев, дмитрий кулеба