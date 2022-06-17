Бальбек прокомментировал намерение Киева вернуть Крым силой
Бальбек про угрозу Киева по Крыму: заявление людей, отродясь автомат не державших
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя высказывание представителя Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым военным путем, сказал РИА Новости, что такие заявления делают люди, которые "отродясь автомат не держали".
Представитель Зеленского "по Крыму" Тамила Ташева ранее заявила, что подходы Киева к возвращению полуострова после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен.
По словам Бальбека, поставки западных вооружений "вскружили голову украинским политикам". Он подчеркнул, что приближенность Донецка к линии фронта позволяет обстреливать город украинской артиллерии, и это "очень возвышает украинских военных в их же глазах и сподвигает делать подобные популистские заявления".
"Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали", - сказал Бальбек.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".