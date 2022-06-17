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Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/krym-1796087482.html
Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем
Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем - РИА Новости, 17.06.2022
Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем
Представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:23
2022-06-17T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
республика крым
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем.С марта 2021 года ключевым инструментом стратегии Киева по "деоккупации Крыма" назывался переговорный процесс. При этом данные различных источников и свидетельства, выявленные в ходе начатой в феврале 2022-го спецоперации России, говорят о том, что Украина готовила агрессию в отношении Крыма и Донбасса. Президент Владимир Путин в апреле заявил, что начало специальной военной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над страной, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям. Президент подчеркивал, что Киев "подтолкнули" к прямому столкновению с Москвой и такие планы, как военная атака на Крым и Донбасс, были прописаны в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня."Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что &lt;…&gt; мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины", — сказала Ташева в эфире "Украина 24", добавив, что при реализации любых планов возвращения Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.Представитель Зеленского заявила: в случае захвата полуострова Украиной россияне, которые переехали на его территорию после воссоединения с Россией, будут выдворены. По ее словам, ключевая позиция Киева — "возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны" и возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс. Также Ташева сообщила, что некоторые лидеры государств пытаются склонять украинские власти к компромиссам в этом вопросе, но Киев на них не соглашается.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20220616/most-1795931853.html
https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, республика крым, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:23 17.06.2022 (обновлено: 17:48 17.06.2022)
 
Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем

Представитель Зеленского Ташева заявила о намерении вернуть Крым военным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аюдаг в Крыму
Вид на гору Аюдаг в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аюдаг в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Представитель Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила о том, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем.
С марта 2021 года ключевым инструментом стратегии Киева по "деоккупации Крыма" назывался переговорный процесс. При этом данные различных источников и свидетельства, выявленные в ходе начатой в феврале 2022-го спецоперации России, говорят о том, что Украина готовила агрессию в отношении Крыма и Донбасса. Президент Владимир Путин в апреле заявил, что начало специальной военной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над страной, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям. Президент подчеркивал, что Киев "подтолкнули" к прямому столкновению с Москвой и такие планы, как военная атака на Крым и Донбасс, были прописаны в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня.
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"Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что <…> мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины", — сказала Ташева в эфире "Украина 24", добавив, что при реализации любых планов возвращения Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.
Представитель Зеленского заявила: в случае захвата полуострова Украиной россияне, которые переехали на его территорию после воссоединения с Россией, будут выдворены. По ее словам, ключевая позиция Киева — "возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны" и возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс. Также Ташева сообщила, что некоторые лидеры государств пытаются склонять украинские власти к компромиссам в этом вопросе, но Киев на них не соглашается.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.
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