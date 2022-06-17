https://ria.ru/20220617/krym-1795982740.html

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов в Крыму в годы войны

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов в Крыму в годы войны - РИА Новости, 17.06.2022

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов в Крыму в годы войны

Гитлеровцы и их подручные в годы Великой Отечественной войны в оккупированном Крыму самым зверским образом убивали советских военнопленных и мирных граждан. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:19

2022-06-17T09:19

2022-06-17T10:40

общество

симферополь

ссср

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795983501_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_43d5cd8f92a24a49299c79f80d8a178f.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Гитлеровцы и их подручные в годы Великой Отечественной войны в оккупированном Крыму самым зверским образом убивали советских военнопленных и мирных граждан.Об этом свидетельствуют новые документы, рассекреченные Управлением ФСБ по Крыму и Севастополю, которые подготовили для передачи в Государственный архив Крыма. С ними ознакомилось РИА Новости.Опыты над пленнымиГитлеровцы в Симферополе ставили эксперименты над советскими военнопленными — например, вырезали у них почки и сосуды. Об этом говорится в акте, составленном в мае 1944 года прокуратурой 4-го Украинского фронта.В документе среди прочего приведены показания бывшего служащего прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы, Ивана Галкина. Во время оккупации Крыма гитлеровцами он работал санитаром прозекторской в немецком лазарете, имевшем номер полевой почты 27004 и размещавшемся в здании этой больницы. Прозектуру возглавлял патологоанатом Готфрид Кюнтер, а его помощником был хирург Оскар Шульц.Галкин вспоминал, что с января 1942 года начал замечать, что Кюнтер и Шульц ночью проводят опыты над живыми пленными и "вырезают у них почки и участки с сосудами и мышцами, после чего этих людей умерщвляли".Однажды утром Галкин, придя на работу в лазарет, увидел на топчане в прозекторской тела двух юношей лет по 17, одетых в гражданскую одежду."Под топчанами была лужа крови, следы крови были и на секционных столах. <...> Когда все занялись своим делом, я выбрал момент и осмотрел трупы. На них никаких повреждений не было, два наспех зашитых разреза по линии от мечевидного отростка до подвздошной косточки. Кроме этого, я увидел две стоявшие банки с почками под номером и каким-то особым знаком", — говорил Галкин.Спустя три дня он в прозекторской увидел еще три тела, одно из них — в форме красноармейца."Так же как и в предыдущем случае, я увидел три банки с почками. <...> На протяжении последующих месяцев мы неоднократно по утрам видели трупы, но уже без одежды. Трупы имели такие же разрезы, а у некоторых дополнительно имелись разрезы на шее по ходу сонной артерии и ниже, до подключичной артерии. Участки сосудов с мышцами на трупе отсутствовали", — вспоминал Галкин."Так как я видел на полках в банках с формалином, рядом с банками, где были почки, кусочки сосудов с мышцами, то я твердо убежден, что врач Шульц также принимал участие и делал опыты над живыми людьми", — делал вывод свидетель.Смертельные уколыСреди рассекреченных документов — копия протокола допроса немецкого врача Эбергарда Мюллера, который состоялся в мае 1948 года. В войну он служил в лазарете лагеря для советских военнопленных на южной окраине Симферополя.Мюллер рассказал, что существовал приказ о том, чтобы всех тяжелобольных и раненых пленных, которых невозможно было вылечить за три месяца, убивать "путем введения в вену препарата морфия и перекиси водорода". Причем убитые таким способом люди числились как умершие при операции или от болезни.Это зверство, противоречащее всем гуманным врачебным нормам, "кроме того, что оно было мерзкое в своем содержании — преступно отнестись к беззащитным раненым и больным, так хитро придумано, что заставило быть виновным всех участников передачи этого приказа", говорил Мюллер."За время моей работы в терапевтическом отделении, то есть за полтора месяца, мной было отобрано примерно 50 русских военнопленных, преимущественно больных почками, сердцем и легкими", — признался Мюллер.После каждого укола у больного возникала воздушная эмболия (закупорка сосудов) и он через две минуты умирал."В хирургическом отделении уничтожалось гораздо больше военнопленных", — вспоминал Мюллер.По его словам, пока он находился в лагере, было убито до тысячи советских пленных из обоих отделений лазарета и еще до полутора тысяч человек до его прибытия.Убитых пленных хоронили на кладбище на окраине Симферополя."Вывозила трупы специальная команда из немцев, 20-30 человек. Эта команда была подчинена комендатуре Симферополя. <...> Ежедневно эта команда вывозила с лазарета умерщвленных от 15 до 25 человек", — говорил он.Сотни убитых в душегубкахО том, как гитлеровские оккупанты и их подручные применяли автомашины-душегубки для массовых убийств мирных граждан, рассказывается в протоколе допроса некоего Бронислава Ельяшевича, который провели сотрудники УКГБ СССР по Ставропольскому краю в мае 1973-го. Ельяшевич, в частности, признался, что во время гитлеровской оккупации Крыма он в 1941-1942 годах служил у немцев сначала заместителем начальника, а затем начальником полиции города Карасубазара (с 1944-го — Белогорск).Ельяшевич на допросе вспоминал, как в начале 1942-го в Карасубазаре были уничтожены несколько сотен местных евреев-крымчаков. По его словам, в этой акции участвовали не только немцы, но и предатели из так называемого татарского батальона. Гитлеровцы и их подручные сгоняли безвинных жертв на городскую площадь, раздевали и насильно загоняли в кузова двух машин-душегубок, рассказывал Ельяшевич."Каратели торопили их садиться в кузова автомашин-душегубок, подталкивали их оружием, руками, ногами. Терявших сознание или оказывавших сопротивление обреченных каратели руками забрасывали в кузова этих машин. Женщины и дети плакали, умоляли карателей сохранить им жизнь, но последние были неумолимы и с еще большей ненавистью и ожесточенностью загоняли обреченных на смерть людей в газовые камеры автомашин-душегубок", — вспоминал Ельяшевич.По его словам, в две душегубки одновременно загонялось примерно сто человек."Как только душегубки заполнялись до отказа людьми, закрывались двустворчатые металлические дверцы, создавалась герметичность кузовов, включались моторы двигателей душегубок и отработанные ими выхлопные газы поступали в кузов этих автомашин, в которых находились обреченные на смерть люди. От выхлопных газов находившиеся в кузове люди погибали через десять-пятнадцать минут", — говорил бывший главный полицай Карасубазара.Тела убитых вывозили и сбрасывали в противотанковый ров примерно в километре от города, за механическими мастерскими совхоза "Мариана", показал Ельяшевич.Душегубки ходили от места посадки людей к месту выгрузки трупов одна за другой. Сколько каждая из душегубок произвела рейсов от площади до противотанкового рва, я сказать точно не могу, затрудняюсь, но, полагаю, не менее пяти", — добавил он.Массовый расстрел в Красной ГоркеИз протокола допроса свидетеля Григория Сиротенко в Управлении КГБ СССР по Крымской области в 1969 году можно узнать подробности массового расстрела ни в чем не повинных жителей Евпатории в начале 1942-го в районе Красной Горки.Сиротенко, которому во время той зверской акции было 16 лет, вспоминал на допросе, что 7 января 1942 года гитлеровцы начали проводить массовые облавы и аресты мирных граждан Евпатории. Поначалу не менее четырех тысяч мужчин и подростков согнали на территорию сельхозснаба, а потом колонной под усиленным конвоем повели в Красную Горку, говорил Сиротенко."Среди арестованных были больные, которые падали, их расстреливали на месте", — добавлял он.Вблизи железнодорожной линии всем арестованным приказали лечь на землю."Потом группами по пять человек из разных концов колонны, развернутой вдоль линии железной дороги, начали водить обреченных людей на расстрел. Расстрел производился за линией железной дороги в противотанковых рвах и ямах", — говорил Сиротенко.Сам он попал под расстрел вместе с отцом, но юноше чудом удалось спастись."Меня во время расстрела пули не задели, но под тяжестью трупов передавило ногу. Через несколько часов расстрел закончился, стало тихо. Я начал кричать, звать на помощь, так как задыхался и сам не в силах был выбраться из-под трупов. Мне помогли вылезти из ямы незнакомые мне двое подростков", — вспоминал свидетель.По словам Сиротенко, он пытался потом найти тело своего отца, но не смог.По оценкам исследователей, всего с осени 1941-го по весну 1944 года в районе Красной Горки гитлеровцы и их подручные безжалостно расстреляли более шести тысяч мирных евпаторийцев, в том числе женщин и детей. После казни тела сбрасывали в большой противотанковый ров длиной в километр.После войны в Красной Горке построили мемориал. Он включает в себя братскую могилу, памятник морякам-десантникам, памятник "Скорбящая мать" с Вечным огнем.

https://ria.ru/20211217/kontslager-1764146796.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

https://ria.ru/20211205/georadar-1762299606.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

https://ria.ru/20200601/1572265592.html

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html

симферополь

ссср

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, симферополь, ссср, евпатория