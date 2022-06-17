https://ria.ru/20220617/krym-1795963025.html
В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных
В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных - РИА Новости, 17.06.2022
В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных
Украинской армии даже не стоит смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T05:34
2022-06-17T05:34
2022-06-17T06:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украинской армии даже не стоит смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил местным СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если Киев получит соответствующее вооружение из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN выразил мнение, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.По его словам, украинская армия только способна прикрываться гражданским населением и бомбить родильные дома.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Резникова и Марченко, заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Глава республики Сергей Аксенов ответил на эти заявления Киева пословицей "дурень думкой богатеет".Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. В Вашингтоне также утверждают, что Украина обязалась не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева ничего не стоят и верить им нельзя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, россия
05:34 17.06.2022 (обновлено: 06:13 17.06.2022)
В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных
Вице-спикер парламента Крыма Фикс посоветовал ВСУ даже не смотреть в сторону полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украинской армии даже не стоит смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.
Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил местным СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если Киев получит соответствующее вооружение из США
и Европы
. Министр обороны Украины Алексей Резников
в интервью CNN выразил мнение, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
"Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев
будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, украинская армия только способна прикрываться гражданским населением и бомбить родильные дома.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Резникова и Марченко, заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Глава республики Сергей Аксенов ответил на эти заявления Киева пословицей "дурень думкой богатеет".
Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. В Вашингтоне также утверждают, что Украина обязалась не использовать установки против целей на территории России
. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что заверения Киева ничего не стоят и верить им нельзя.