https://ria.ru/20220617/krym-1795963025.html

В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных

В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных - РИА Новости, 17.06.2022

В Крыму прокомментировали угрозы украинских военных

Украинской армии даже не стоит смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T05:34

2022-06-17T05:34

2022-06-17T06:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Украинской армии даже не стоит смотреть в сторону Крыма, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил местным СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если Киев получит соответствующее вооружение из США и Европы. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN выразил мнение, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.По его словам, украинская армия только способна прикрываться гражданским населением и бомбить родильные дома.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Резникова и Марченко, заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Глава республики Сергей Аксенов ответил на эти заявления Киева пословицей "дурень думкой богатеет".Власти США ранее объявили о поставке Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним. В Белом доме пообещали, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов не будет превышать 70 километров. В Вашингтоне также утверждают, что Украина обязалась не использовать установки против целей на территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заверения Киева ничего не стоят и верить им нельзя.

https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, россия