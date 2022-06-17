https://ria.ru/20220617/kredity-1796166777.html
Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов
Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов - РИА Новости, 17.06.2022
Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов
Важно сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:59
2022-06-17T15:59
2022-06-17T17:06
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
санкт-петербург
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Важно сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Максимальные суммы кредитов также сохраняются, 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, и 6 миллионов рублей для остальных субъектов федерации. Добавлю, нам важно в целом улучшать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредитов для экономики", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, москва
15:59 17.06.2022 (обновлено: 17:06 17.06.2022)
Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов
Президент Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике