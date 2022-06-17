https://ria.ru/20220617/kredity-1796166777.html

Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов

Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов - РИА Новости, 17.06.2022

Путин призвал сохранять доступность долгосрочных кредитов

Важно сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:59

2022-06-17T15:59

2022-06-17T17:06

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

санкт-петербург

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Важно сохранять доступность долгосрочных кредитов в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Максимальные суммы кредитов также сохраняются, 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, и 6 миллионов рублей для остальных субъектов федерации. Добавлю, нам важно в целом улучшать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредитов для экономики", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, санкт-петербург, москва