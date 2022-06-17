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Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/krasnov-1796126105.html
Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 17.06.2022
Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Генеральный прокурор России Игорь Краснов в пятницу попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:50
2022-06-17T14:50
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
санкт-петербург
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
риа новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в пятницу попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Краснов опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия не делит добросовестный бизнес на "свой и чужой", а иностранные инвестиции будут надежно защищены.Сообщение генпрокурора также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Краснов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, санкт-петербург, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, риа новости
14:50 17.06.2022
 
Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Генпрокурор Краснов попробовал себя в роли администратора Telegram-канала РИА Новости

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в пятницу попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.
Краснов опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия не делит добросовестный бизнес на "свой и чужой", а иностранные инвестиции будут надежно защищены.
Сообщение генпрокурора также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Краснов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФРИА Новости
 
 
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