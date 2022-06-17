https://ria.ru/20220617/krasnov-1796126105.html

Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 17.06.2022

Генпрокурор Краснов опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в пятницу попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:50

2022-06-17T14:50

2022-06-17T14:50

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

санкт-петербург

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в пятницу попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума.Краснов опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия не делит добросовестный бизнес на "свой и чужой", а иностранные инвестиции будут надежно защищены.Сообщение генпрокурора также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Краснов был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, санкт-петербург, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, риа новости