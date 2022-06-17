https://ria.ru/20220617/krasnov-1795993399.html

Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России

Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России - РИА Новости, 17.06.2022

Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России

Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:54

2022-06-17T09:54

2022-06-17T11:06

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме."При этом мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры", - сказал Краснов."Компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту. Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей", - добавил генпрокурор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220519/investitsii-1789402923.html

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экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)