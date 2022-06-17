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Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/krasnov-1795993399.html
Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России
Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России - РИА Новости, 17.06.2022
Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России
Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:54
2022-06-17T11:06
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме."При этом мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры", - сказал Краснов."Компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту. Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей", - добавил генпрокурор.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
09:54 17.06.2022 (обновлено: 11:06 17.06.2022)
 
Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России

Генпрокурор Краснов: иностранные инвестиции всегда будут под надежной защитой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.
"При этом мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры", - сказал Краснов.
"Компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту. Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей", - добавил генпрокурор.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:10
Россия открыта к иностранным инвестициям, заявил Решетников
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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