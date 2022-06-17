09:54 17.06.2022 (обновлено: 11:06 17.06.2022)
Краснов рассказал о ситуации с иностранными инвестициями в России
Генпрокурор Краснов: иностранные инвестиции всегда будут под надежной защитой
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия не делит добросовестный бизнес на свой и чужой, иностранные инвестиции будут надежно защищены, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.
"При этом мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры", - сказал Краснов.
"Компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту. Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей", - добавил генпрокурор.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.