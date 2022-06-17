08:00 17.06.2022 (обновлено: 08:01 17.06.2022)
Неконтролируемое распространение. Ученые прогнозируют новую волну COVID-19
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Сразу в нескольких странах повышается заболеваемость COVID-19 из-за третьей вспышки омикрон-штамма. Причем заражаются и привившиеся, и переболевшие. Похоже, предположение, что коронавирус со временем ослабеет и перейдет в категорию эндемических инфекций, подобно другим респираторным, не подтверждается. Прогнозы ученых неутешительны: будут другие волны, нужны новые вакцины, поскольку имеющиеся уже неэффективны. Все слабее и надежда на коллективный иммунитет.
ЮАР, Португалия, далее — везде?
Варианты ВА.4 и ВА.5 выявили в Южной Африке в январе и феврале. К середине мая там было уже более десяти тысяч инфицированных в день. А на Восточном побережье США распространился подвариант BA.2.12.1.
В Португалии заражаются ежедневно 50-70 тысяч человек, до трех тысяч на миллион, что очень много. У большинства — ВА.5.
© ИнфографикаПоложение новых вариантов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 на эволюционном дереве коронавируса SARS-CoV-2
© Инфографика
Положение новых вариантов ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 на эволюционном дереве коронавируса SARS-CoV-2
Всего — около миллиона, то есть за три недели переболел каждый десятый. Госпитализации — на уровне февральского максимума. Растет смертность, преимущественно среди пожилых. А ведь Португалия одна из самых вакцинированных стран в мире: 90 процентов населения, более половины — с бустером.
В Германии заболеваемость за неделю повысилась в два раза. Во время предыдущих волн такого не было.
В Швейцарии и Франции ВА.5 стремительно вытесняет ВА.2, так называемый стелс-омикрон. Резко увеличилось и число репродукции R: с 0,8 до 1,4 — столько человек в среднем заражает один инфицированный. Если этот показатель больше единицы, эпидемия продолжается, меньше — сходит на нет. Интересно то, что с ковидом максимум R обычно фиксируют примерно за две недели до всплеска госпитализаций.
Эпидемиолог Кристиан Альтхаус предполагает, что в ближайшие недели как минимум 15 процентов населения Швейцарии заразится вариантом ВА.5, а в целом количество заболевших в стране будет примерно на 35 процентов больше, чем при ВА.2. По его мнению, это обусловлено ускользанием ВА.5 от иммунного ответа.
CC BY 4.0 / https://ourworldindata.org/covid-cases / Динамика заболеваемости COVID-19 в Португалии, Германии, США, Швейцарии и Великобритании за последние 12 месяцев
CC BY 4.0 / https://ourworldindata.org/covid-cases /
Динамика заболеваемости COVID-19 в Португалии, Германии, США, Швейцарии и Великобритании за последние 12 месяцев
Во Франции 14 июня выявили более 38 тысяч новых случаев. К концу мая на BA.4 и BA.5 приходилось около десяти процентов положительных тестов на COVID-19, сейчас — более четверти.
В Великобритании число госпитализаций и смертность выше, чем в предыдущую, мартовскую волну, вызванную вариантом ВА.2, на 33 и восемь процентов соответственно. В больницах много детей в возрасте до пяти лет.
В США подъем с середины мая: каждый день — больше 130 тысяч инфицированных. Первого июня было 263 тысячи — максимум с февраля.
© ИнфографикаМаксимумы госпитализаций отстают от пиков индекса репродукции примерно на две недели
© Инфографика
Максимумы госпитализаций отстают от пиков индекса репродукции примерно на две недели
Особо трансмиссивные
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) квалифицировал подлинии BA.4 и BA.5 как "вызывающие озабоченность" и предсказал "значительное увеличение числа новых случаев COVID-19 в ЕС в ближайшие недели и месяцы".
ECDC указывает на повышенную трансмиссивность (заразность), которая связана с двумя мутациями — L452R и F486. Первая, обнаруженная еще в дельта-штамме, позволяет легче связываться с рецептором ACE2, через который вирус попадает в клетки человека. F486 ослабляет нейтрализацию антител и, следовательно, помогает ускользать от иммунитета, созданного вакциной.
Генетически BA.4 и BA.5 ближе всего к ВА.2, и переболевшие этим вариантом защищены лучше. Возможно, поэтому от третьей волны омикрона особенно пострадала Португалия — там волна с ВА.2 была очень слабой.
Возможные сценарии
Год назад, когда шла повсеместная вакцинация, ученые предполагали, что после формирования коллективного иммунитета пандемия закончится и COVID-19 перейдет в эндемическую фазу. Однако сегодня очевидно, что эффективность вакцин со временем снижается, а коллективный иммунитет не защищает от новых, более патогенных вариантов коронавируса.
В докладе, представленном Международному обществу инфекционных заболеваний (ISID), один из ведущих экспертов в области эпидемиологии профессор Университета Нового Южного Уэльса Райна Макинтайр говорит: "Ни одну инфекцию не удавалось уничтожить или взять под контроль посредством естественного заражения. Таким образом, неправильно само использование термина "коллективный иммунитет" в связи с пандемией. Ковид никогда не будет эндемичным. Это эпидемическое заболевание. И оно останется эпидемическим из-за особенностей самого вируса. Мирно жить с ним не получится".
Ученый считает, что вакцин недостаточно. Нужен жесткий контроль за распространением инфекции и специальные меры общественного здравоохранения.
Экспертный совет по коронавирусу при правительстве Германии призывает власти заранее подготовиться к очередной волне. Специалисты описывают три возможных сценария на осенне-зимний сезон.
Оптимистичный: следующий вариант вируса оказался слабее. Тогда все внимание можно сосредоточить на группах риска. Тем не менее нагрузка на систему здравоохранения усилится, и это следует предусмотреть.
Промежуточный сценарий: новая волна сопоставима с предыдущими. Не исключено возвращение масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Медицинским учреждениям придется перейти на более интенсивный режим, предприятия понесут определенные потери.
Пессимистичный: более заразный и патогенный вирус. Понадобится массовая бустерная вакцинация. Больничные палаты и реанимации переполнятся. Антиковидные ограничения продлят минимум до весны 2023-го.
Нужны дополнительные меры
Правительство Германии поручило группе экспертов до 30 июня оценить эффективность мер защиты от COVID-19 для всех трех сценариев и до конца сентября принять решение, как именно действовать.
Прогнозная модель, разработанная французскими учеными, показывает, что волны ковида в будущем неизбежны, но их сила и продолжительность во многом зависят от ревакцинации и охвата групп населения.
Без регулярных бустеров госпитализаций будет много — существенно больше, чем в 2021-м. Надо ревакцинировать группы риска и пожилых старше 60 лет, а лучше — всех. Но одних прививок недостаточно. Требуются дополнительные меры, понижающие риск инфицирования.
В России с ВА.4 и BA.5 — пока единичные случаи. Об этом сообщил порталу MIR24.tv заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Однако расслабляться не стоит — некоторые волны приходили к нам с задержкой в полтора-два месяца. Эксперты предупреждают: уже к середине лета ситуация может ухудшиться.
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