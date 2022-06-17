https://ria.ru/20220617/koronavirus-1795959240.html

Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается

Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается - РИА Новости, 17.06.2022

Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается

Никаких особых потрясений из-за коронавируса в России в ближайшей перспективе не ожидается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T03:42

2022-06-17T03:42

2022-06-17T03:42

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Никаких особых потрясений из-за коронавируса в России в ближайшей перспективе не ожидается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что коронавирус никуда не делся, никуда не ушел, он останется навсегда, об этом говорит ежедневное количество заболевших и госпитализированных.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество