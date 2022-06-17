https://ria.ru/20220617/koronavirus-1795959240.html
Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается
Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается - РИА Новости, 17.06.2022
Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается
Никаких особых потрясений из-за коронавируса в России в ближайшей перспективе не ожидается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T03:42
2022-06-17T03:42
2022-06-17T03:42
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Никаких особых потрясений из-за коронавируса в России в ближайшей перспективе не ожидается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что коронавирус никуда не делся, никуда не ушел, он останется навсегда, об этом говорит ежедневное количество заболевших и госпитализированных.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество
Попова заявила, что особых потрясений из-за COVID-19 в России не ожидается
Глава Роспотребнадзора Попова: особых потрясений из-за коронавируса в России не ожидается