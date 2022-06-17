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Глава МИД ЛНР: гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал
Глава МИД ЛНР: гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал - РИА Новости, 17.06.2022
Глава МИД ЛНР: гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал
Действующий гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал, заявил РИА Новости глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:35
2022-06-17T06:35
2022-06-17T06:35
специальная военная операция на украине
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северодонецк
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Действующий гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал, заявил РИА Новости глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Позавчера был открыт коридор, и что? Вышел один дедушка, 74 года. Что значит планировать новые? Вчера открыли, он не сработал. Его не то что заблокировали, о нем даже не знал никто из тех, кто находится там из гражданских", - сказал Дейнего.Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что российская сторона 15 июня в 08.00 мск и до 20.00 предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в ЛНР для эвакуации мирного населения с территории завода "Азот". Однако украинские боевики сорвали эвакуацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795795320.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия
Глава МИД ЛНР: гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал
Глава МИД ЛНР Дейнего: действующий гуманитарный коридор из Северодонецка пока не заработал