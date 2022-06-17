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На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/konkurs-1795961196.html
На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит
На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит - РИА Новости, 17.06.2022
На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит
В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:32
2022-06-17T04:32
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
культура
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Так она ответила на вопрос, возможно ли в России создать аналог Евровидения.В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России в "Евровидении-2022".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, культура
04:32 17.06.2022
 
На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит

Министр культуры Любимова предложила создать музыкальный конкурс, который всех объединит

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Так она ответила на вопрос, возможно ли в России создать аналог Евровидения.
"Существует большое количество конкурсов, большое количество различного рода по самым разным направлениям. Мы всегда считаем, что самое главное - работать не вопреки кому-то, а благодаря. Делать не наше Евровидение, а сделать такой конкурс, который позволит собрать всех, консолидировать всех", - сказала министр в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022.
В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России в "Евровидении-2022".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:54Шоубиз
"Пойду консультантом": Киркоров высказался об аналоге Евровидения
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургКультура
 
 
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