https://ria.ru/20220617/konkurs-1795961196.html

На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит

На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит - РИА Новости, 17.06.2022

На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит

В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:32

2022-06-17T04:32

2022-06-17T04:32

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

культура

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Так она ответила на вопрос, возможно ли в России создать аналог Евровидения.В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России в "Евровидении-2022".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220525/kirkorov-1790556546.html

россия

санкт-петербург

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, культура