На ПМЭФ предложили создать музыкальный конкурс, который всех объединит
Министр культуры Любимова предложила создать музыкальный конкурс, который всех объединит
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В РФ можно создать музыкальный конкурс, который позволит объединить всех, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Так она ответила на вопрос, возможно ли в России создать аналог Евровидения.
"Существует большое количество конкурсов, большое количество различного рода по самым разным направлениям. Мы всегда считаем, что самое главное - работать не вопреки кому-то, а благодаря. Делать не наше Евровидение, а сделать такой конкурс, который позволит собрать всех, консолидировать всех", - сказала министр в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022.
В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России в "Евровидении-2022".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.