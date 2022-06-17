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В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
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В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине
В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.06.2022
В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине
США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:51
2022-06-17T07:51
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его мнению, Евросоюзу выгодно поставить на паузу украинский конфликт или снизить его интенсивность."Британия вышла из Евросоюза неслучайно. Там следовали единому общему плану с США стать лидерами западного мира, а Евросоюз сделать его периферией", - сказал Рогов и добавил, что сегодня западный мир немонолитен."Консолидированного западного мира нет. Интересы США и Британии ровно противоположны интересам Германии, Франции и Италии и других стран Евросоюза", - сказал Рогов.
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в мире, сша, германия, франция
07:51 17.06.2022
 
В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что США и Британии выгоден конфликт на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"США и Британии эта война необходима и выгодна, чтобы посадить Евросоюз, прежде всего Германию, Франция и Италию, на голодный паек и убрать экономического конкурента при все сокращающейся кормовой базе", - сказал Рогов.
По его мнению, Евросоюзу выгодно поставить на паузу украинский конфликт или снизить его интенсивность.
"Британия вышла из Евросоюза неслучайно. Там следовали единому общему плану с США стать лидерами западного мира, а Евросоюз сделать его периферией", - сказал Рогов и добавил, что сегодня западный мир немонолитен.
"Консолидированного западного мира нет. Интересы США и Британии ровно противоположны интересам Германии, Франции и Италии и других стран Евросоюза", - сказал Рогов.
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