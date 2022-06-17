В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что США и Британии выгоден конфликт на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"США и Британии эта война необходима и выгодна, чтобы посадить Евросоюз, прежде всего Германию, Франция и Италию, на голодный паек и убрать экономического конкурента при все сокращающейся кормовой базе", - сказал Рогов.
По его мнению, Евросоюзу выгодно поставить на паузу украинский конфликт или снизить его интенсивность.
"Британия вышла из Евросоюза неслучайно. Там следовали единому общему плану с США стать лидерами западного мира, а Евросоюз сделать его периферией", - сказал Рогов и добавил, что сегодня западный мир немонолитен.