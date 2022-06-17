https://ria.ru/20220617/konflikt-1795969860.html

В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине

В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.06.2022

В Запорожской области заявили, что США выгоден конфликт на Украине

США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:51

2022-06-17T07:51

2022-06-17T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. США и Великобритании необходим и выгоден конфликт на Украине, чтобы ослабить и убрать экономического конкурента в лице Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его мнению, Евросоюзу выгодно поставить на паузу украинский конфликт или снизить его интенсивность."Британия вышла из Евросоюза неслучайно. Там следовали единому общему плану с США стать лидерами западного мира, а Евросоюз сделать его периферией", - сказал Рогов и добавил, что сегодня западный мир немонолитен."Консолидированного западного мира нет. Интересы США и Британии ровно противоположны интересам Германии, Франции и Италии и других стран Евросоюза", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220617/krym-1795963025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, германия, франция