https://ria.ru/20220617/kobzev-1796126664.html

Игорь Кобзев: поддержке предприятий Приангарья уделяем особое внимание

Игорь Кобзев: поддержке предприятий Приангарья уделяем особое внимание - РИА Новости, 17.06.2022

Игорь Кобзев: поддержке предприятий Приангарья уделяем особое внимание

О социально-экономической ситуации в Иркутской области, поддержке промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли региона, новых инвестпроектах,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:58

2022-06-17T14:58

2022-06-17T16:01

иркутская область

интервью

иркутская область

игорь кобзев

россия

байкал

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796124817_0:148:3143:1916_1920x0_80_0_0_9fea264c443c3b0409f21e40fd2873f3.jpg

О социально-экономической ситуации в Иркутской области, поддержке промышленности, сельского хозяйства и туристической отрасли региона, новых инвестпроектах, представленных на ПМЭФ-2022, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.- Игорь Иванович, на форуме Иркутская область представила несколько направлений, среди которых инвестпроекты, лесопользование и туризм. Расскажите, почему именно они в текущий момент определены как приоритетные?- Ежегодно на Петербургском и Сочинском форумах Иркутская область презентует свои инвестиционные проекты, в том числе, в сферах лесопользования, туризма, экологии. На ПМЭФ-2022 в рамках коллективной экспозиции СФО правительство Иркутской области планирует представить потенциальным инвесторам проекты по таким направлениям, как "Инновационная экономика" (создание межвузовского кампуса мирового уровня, НОЦ "Байкал", создание производства гидроксида лития, реконструкция и техническое перевооружение предприятия по производству активных фармацевтических субстанций), "Приоритетные инвестпроекты" (разработка и освоение золоторудного месторождения "Сухой Лог", строительство горно-обогатительного комбината на месторождении "Светловское", строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров), "Эффективное лесопользование" (строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, выращивание сеянцев хвойных пород для лесовосстановления на территории региона), "Туризм на Байкале" (развитие туристско-рекреационного кластера "Тальцы", особой экономической зоны "Ворота Байкала", комплексное развитие Кругобайкальской железной дороги), "Городская среда" (обустройство Цесовской набережной, Иркутские кварталы, развитие Байкальского муниципального образования и прилегающих территорий), а также ряд проектов экологической направленности.- Вопросы экономики сегодня основные в повестке дня по всей стране. Иркутская область имеет хорошо развитую промышленную базу, основу которой составляют гидроэнергетика, газо-и нефтедобыча, лесопереработка, алюминиевые и целлюлозно-бумажные комбинаты, добыча угля и золота. Насколько уверенно чувствуют себя в регионе представители этих и других отраслей в условиях санкций? Как строится ваше взаимодействие с ними?- По итогам четырех месяцев 2022 года мы видим рост добычи полезных ископаемых: нефти - на 8,3%, металлических руд - на 19,9%, прочих полезных ископаемых - на 33,6%. Число занятых в сфере добычи увеличилось на 6%, среднемесячная заработная плата возросла на 42%.Запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода позволил нарастить объемы в металлургии. За четыре месяца по отношению к аналогичному периоду прошлого года индекс производства составил 103,1%. Количество сотрудников в этой сфере увеличилось на 2,4%, заработная плата - на 22%Также за январь-апрель 2022 года на 6,7% относительно уровня аналогичного периода прошлого года в Иркутской области увеличилась выработка электроэнергии. Среднемесячная заработная плата в отрасли возросла на 20%.Что касается санкций, то они, безусловно, отразились на деятельности предприятий ряда отраслей. Возникали вопросы с транспортировкой угля в восточном направлении, куда были переориентированы экспортные поставки. Мы сразу взяли этот вопрос на контроль. Еженедельно на штабе по обеспечению устойчивого функционирования экономики Иркутской области рассматривали эти и другие возникающие у бизнеса вопросы. Были достигнуты договоренности с РЖД, благодаря чему угольные компании Приангарья получили квоты на отгрузку. Сейчас мы продолжаем, что называется, держать руку на пульсе и поддержке промышленных предприятий уделяем особе внимание.Плюс в портфеле региональной Корпорации развития сегодня насчитывается 37 проектов с общим объемом инвестиций более 85 миллиардов рублей. Это проекты из различных отраслей – промышленность, машиностроение, лесовосстановление, деревообработка, сельское хозяйство, медицина, туризм и другие.- Не менее важный вопрос – продовольственная безопасность. Восточная Сибирь относится к зонам рискованного земледелия. Есть ли в регионе программы, которые помогают аграриям развивать земледелие и животноводство в сложных климатических условиях?- Государственная поддержка АПК Иркутской области – это субсидии и гранты по более, чем 50 направлениям. В этом году на господдержку предусмотрено 3,6 миллиарда рублей, в том числе 800 миллионов рублей из федерального бюджета и 2,8 миллиарда рублей - из областного. Финансирование мероприятий госпрограммы относительно уровня 2021 года увеличилось на 47,7 миллиона рублей или на 1,3%.В Иркутской области поддержка агропромышленного комплекса идет в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019–2024 годы.Действующие меры поддержки охватывают практически все основные отрасли агропромышленного комплекса Иркутской области: животноводство, растениеводство, пищевую и перерабатывающую промышленность. Также мы поддерживаем развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.- Большая проблема таежных регионов – лесные пожары. Каждый год в весенне-летний период в Иркутской области ведется огромная работа по ликвидации возгораний. Какие меры власти региона предпринимают для минимизации этой беды сегодня?- Подготовка к пожароопасному сезону 2022 года началась в Иркутской области в октябре 2021 года, сразу по окончании предыдущего. Прошел согласование в Рослесхозе и был утвержден Сводный план тушения лесных пожаров, в который включен общий состав сил и средств пожаротушения - 4893 человека, 2541 единица техники.Общий объем финансирования на охрану лесов от пожаров на 2022 год составил 1,68 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 799,8 миллиона рублей, из областного - 881,1 миллиона рублей, что на 39% превышает уровень 2021 года. В том числе, из областного бюджета выделено 120,8 миллиона рублей на создание лесопожарной станций III типа в Игирминском филиале "Лесхоза Иркутской области", а также порядка 400 миллионов рублей на 35-процентное увеличение заработной платы лесным пожарным.Кроме того, на 130 человек - до 440 увеличена штатная численность парашютно-десантной пожарной службы Иркутской авиабазы. Количество авиаотделений возросло с 14 до 18.На закупку лесопожарной техники в рамках национального проекта "Сохранение лесов" за счет средств федерального бюджета в 2022 году предусмотрено 198,6 миллиона рублей. Запланировано приобретение 60 единиц лесопожарной техники. К настоящему времени поставлено 45 единиц на сумму 150,6 миллиона рублей. Кроме того, заключены контракты в размере 2,4 миллиона рублей на закупку водосливных устройств и бензомоторных пил.Среди причин возникновения лесных пожаров – человеческий фактор, а также переход огня на лесной фонд с земель иных категорий. По фактам лесных пожаров дознавателями МЧС России в текущем году уже заведено 35 уголовных дел, по девяти - установлены виновные лица, проводится дознание.В целях организации межведомственного взаимодействия по профилактике, тушению, выявлению причин и недопущению возникновения лесных пожаров заключено 14 соглашений: с МЧС России, МВД России, следственными органами, прокуратурой, Нижнеудинском и Шелеховским филиалом "Оборонлес", государственным заповедником "Витимский", национальным парком "Тункинский", "Заповедным Прибайкальем", Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), министерством природных ресурсов Забайкальского края, Агентством лесного хозяйства Республики Бурятия, Красноярского края, Госкомитетом по лесному хозяйству Республики Тыва.- Расскажите, какова ситуация в социальной сфере Иркутской области? Какие меры поддержки людей инициированы непосредственно в регионе?- На сегодняшний день ситуация на рынке труда Иркутской области стабильная, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9%. Численность безработных снизилась до 10,5 тысяч человек. В банке вакансий – свыше 64 тысяч предложений работодателей о трудоустройстве. Это означает, что на одного ищущего работу приходится четыре вакансии. Замечу, что рынок труда сегодня по-прежнему ориентирован на рабочие профессии, которые составляют 72% от общего количества заявленных работодателями вакансий. Большую потребность в кадрах испытывают сферы промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. С начала года органы занятости Иркутской области помогли трудоустроить 13 тысяч человек. Мониторинг рынка труда проводится в ежедневном режиме. Особое внимание уделяется системообразующим предприятиям региона, организациям с международным участием, субъектам малого и среднего предпринимательства.По данным мониторинга, массового высвобождения работников предприятиями не заявлено, также не выявлены факты невыплаты заработной платы в связи со складывающейся ситуацией.Стоит отметить, что работодатели, наряду с федеральными мерами, могут воспользоваться и региональными мерами поддержки. Для промышленных предприятий, которые проводят модернизацию производства, разработана региональная программа по обучению работников. Это означает, что при необходимости изменений технологических процессов на производстве работодатели могут получить субсидию на обучение своих сотрудников.- Иркутская область в летний сезон, благодаря близости Байкала, становится меккой внутреннего туризма. Не угрожает ли большой поток людей экологии озера в связи с увеличением количества мусора и стоков?- Байкал всегда был популярным местом для туристов и по-прежнему таковым остается. Конечно, большое количество отдыхающих - это дополнительная нагрузка на экологию Байкальской территории. Чтобы мусора на берегах нашего священного озера было как можно меньше, правительством региона ведется большая работа. Так, мы предоставляем средства областного бюджета в виде субсидии муниципальным образованиям на обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Сейчас очень важно заниматься и сортировкой мусора, где первым этапом является сортировка отходов именно потребителем. Поэтому, помимо обыкновенных контейнеров, приобретаются и баки для раздельного сбора мусора. В начале июня правительством страны была одобрена наша заявка, и в этом году Иркутская область получит субсидию на закупку новых контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, из бюджета области выделяются средства на ликвидацию незаконных свалок. Региональным министерством природных ресурсов и экологии на постоянной основе проводятся акции по уборке туристических мест.- Перед началом форума вы анонсировали подписание соглашений в различных сферах. Удается решить поставленные задачи?В рамках Форума планируется подписать 7 инвестиционных соглашений, а также 15 соглашений в сферах сельского хозяйства, жилищной политики и энергетики, лесного комплекса, культуры и туризма.Так, соглашения в сфере туризма позволят построить на территории региона глэмпинги, гостиничные комплексы. Объем инвестиций в проекты составит около 12 миллиардов рублей и позволит создать порядка 300 новых рабочих мест.Корпорация развития Иркутской области заключила соглашение с инвесторами из Китая о запуске инвестиционного проекта по созданию в Иркутске совместного предприятия, которое будет производить электромобили и электробусы.В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере оказания коммунальных услуг и поставки коммунальных ресурсов компания-инвестор намерена построить завод по производству стальных труб в пенополиуретановой изоляции с объемом инвестиций порядка 800 миллионов рублей, а также участвовать в разработке и реализации совместных с правительством проектов и программ на территории Иркутской области.

https://ria.ru/20220425/proekty-1785350772.html

https://ria.ru/20220602/proekty-1792682307.html

https://ria.ru/20220616/master-planirovanie-1795863615.html

https://ria.ru/20220422/gazifikatsiya-1784839498.html

https://ria.ru/20211129/ust-ilimsk-1761300068.html

https://ria.ru/20220616/opyt-1795793456.html

иркутская область

россия

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, иркутская область, игорь кобзев, россия, байкал, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф