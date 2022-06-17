https://ria.ru/20220617/kitay-1796258785.html

Путин заявил, что центр развития находится в Китае

Путин заявил, что центр развития находится в Китае - РИА Новости, 17.06.2022

Путин заявил, что центр развития находится в Китае

Товарооборот России и Китая будет рекордным в этом году, РФ будет развивать сотрудничество с КНР, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:52

2022-06-17T17:52

2022-06-17T18:17

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

китай

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая будет рекордным в этом году, РФ будет развивать сотрудничество с КНР, заявил российский лидер Владимир Путин."У нас торговый оборот 140 миллиардов (долларов - ред.) и будет расти, в этом году он будет, наверное, больше, он будет рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем, тем более, что у нас в политическом плане очень устойчивые доверительные отношения", - сказал Путин на ПМЭФ.По его словам, РФ начала строить отношения с КНР не в связи с последними событиями, потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых мировых центров развития. "Это все понимают, это все видят и знают", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, китай, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)