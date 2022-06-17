https://ria.ru/20220617/kitay-1796258785.html
Путин заявил, что центр развития находится в Китае
Путин заявил, что центр развития находится в Китае - РИА Новости, 17.06.2022
Путин заявил, что центр развития находится в Китае
Товарооборот России и Китая будет рекордным в этом году, РФ будет развивать сотрудничество с КНР, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:52
2022-06-17T17:52
2022-06-17T18:17
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
китай
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая будет рекордным в этом году, РФ будет развивать сотрудничество с КНР, заявил российский лидер Владимир Путин."У нас торговый оборот 140 миллиардов (долларов - ред.) и будет расти, в этом году он будет, наверное, больше, он будет рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем, тем более, что у нас в политическом плане очень устойчивые доверительные отношения", - сказал Путин на ПМЭФ.По его словам, РФ начала строить отношения с КНР не в связи с последними событиями, потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых мировых центров развития. "Это все понимают, это все видят и знают", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, китай, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:52 17.06.2022 (обновлено: 18:17 17.06.2022)
Путин заявил, что центр развития находится в Китае
Путин: Россия давно развивает сотрудничество с Китаем, там сейчас центр развития