https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html

В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"

В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока" - РИА Новости, 17.06.2022

В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"

Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:14

2022-06-17T19:14

2022-06-17T20:05

канада

германия

siemens

газпром

северный поток

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране, стороны работают над решением проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл."Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы", - сказал Эртл, отвечая на письменный запрос агентства.Представитель канадского ведомства при этом добавил, что продолжится поддержка "европейских друзей и союзников" для стабилизации энергетических рынков и выработки "долгосрочных и устойчивых решений в контексте поставок энергоресурсов".Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.

https://ria.ru/20220617/turbiny-1795964927.html

https://ria.ru/20220616/postavki-1795628014.html

канада

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, германия, siemens, газпром, северный поток