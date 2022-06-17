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В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока" - РИА Новости, 17.06.2022
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В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"
В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока" - РИА Новости, 17.06.2022
В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"
Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:14
2022-06-17T20:05
канада
германия
siemens
газпром
северный поток
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране, стороны работают над решением проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл."Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы", - сказал Эртл, отвечая на письменный запрос агентства.Представитель канадского ведомства при этом добавил, что продолжится поддержка "европейских друзей и союзников" для стабилизации энергетических рынков и выработки "долгосрочных и устойчивых решений в контексте поставок энергоресурсов".Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
https://ria.ru/20220617/turbiny-1795964927.html
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канада, германия, siemens, газпром, северный поток
19:14 17.06.2022 (обновлено: 20:05 17.06.2022)
 
В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"

Министр Эртл: Канада работает с ФРГ над проблемой с оборудованием для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Газопровод Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Власти Канады ведут активные переговоры с правительством ФРГ по ситуации с оборудованием для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в североамериканской стране, стороны работают над решением проблемы, заявил РИА Новости официальный представитель министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл.
"Правительство Канады ведет активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы", - сказал Эртл, отвечая на письменный запрос агентства.
Специалист работает на газопроводе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 06:22
ФРГ и Канада работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
Представитель канадского ведомства при этом добавил, что продолжится поддержка "европейских друзей и союзников" для стабилизации энергетических рынков и выработки "долгосрочных и устойчивых решений в контексте поставок энергоресурсов".
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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КанадаГерманияSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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