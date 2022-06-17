Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:03
2022-06-17T02:03
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b63a97168e44e78bc67ecb67d37cff84.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, - это "звонок, на который нужно ответить"."Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", - заключил глава Якутии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/it-1795825913.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b055012a127f8bce0b490af04092b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, россия
02:03 17.06.2022
 
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России

Глава Якутии Николаев: необходимо искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Конечно же, эта проблема (отток IT-специалистов из РФ - ред.) абсолютно очевидна. Потому что потребителем IT-услуг, продукции, которую производят российские, в том числе якутские, IT-компании, является глобальный рынок, а глобальный рынок сегодня все-таки сосредоточен пока в западных странах. До сего времени этот рынок тихой сапой был монополизирован американцами", - отметил Николаев.
Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, - это "звонок, на который нужно ответить".
"Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", - заключил глава Якутии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 16:22Петербургский международный экономический форум — 2022
Число аккредитованных Минцифры IT-компаний к концу года достигнет 35 тысяч
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала