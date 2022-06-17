https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html

Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России

Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России

Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T02:03

2022-06-17T02:03

2022-06-17T02:03

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, - это "звонок, на который нужно ответить"."Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", - заключил глава Якутии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург, россия