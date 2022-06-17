https://ria.ru/20220617/it-spetsialisty-1795956477.html
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T02:03
2022-06-17T02:03
2022-06-17T02:03
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, - это "звонок, на который нужно ответить"."Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", - заключил глава Якутии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия
Глава Якутии прокомментировал проблему оттока IT-специалистов из России
Глава Якутии Николаев: необходимо искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта - в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Конечно же, эта проблема (отток IT-специалистов из РФ
- ред.) абсолютно очевидна. Потому что потребителем IT-услуг, продукции, которую производят российские, в том числе якутские, IT-компании, является глобальный рынок, а глобальный рынок сегодня все-таки сосредоточен пока в западных странах. До сего времени этот рынок тихой сапой был монополизирован американцами", - отметил Николаев.
Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, - это "звонок, на который нужно ответить".
"Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", - заключил глава Якутии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.