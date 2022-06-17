15:50 17.06.2022 (обновлено: 17:22 17.06.2022)
Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин
Президент Путин: коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории
© РИА Новости / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как подчеркнул глава государства, нынешние изменения в экономике и международной политике "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер".
"И ошибочно полагать, что во время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя и будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных стран как раз и пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тень прошлого ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике - величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений", - отметил президент.