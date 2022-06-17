https://ria.ru/20220617/istoriya-1796162078.html

Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин

Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин

Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:50

2022-06-17T15:50

2022-06-17T17:22

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, нынешние изменения в экономике и международной политике "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер"."И ошибочно полагать, что во время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя и будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных стран как раз и пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тень прошлого ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике - величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений", - отметил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/putin-1796176657.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, пмэф, в мире