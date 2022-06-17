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Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин
Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин
Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:50
2022-06-17T17:22
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум — 2022
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пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, нынешние изменения в экономике и международной политике "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер"."И ошибочно полагать, что во время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя и будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных стран как раз и пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тень прошлого ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ."Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике - величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений", - отметил президент.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, пмэф, в мире
15:50 17.06.2022 (обновлено: 17:22 17.06.2022)
 
Запад пытается противодействовать ходу истории, заявил Путин

Президент Путин: коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории

© РИА Новости / Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
 Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Правящие элиты западных стран пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века - пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как подчеркнул глава государства, нынешние изменения в экономике и международной политике "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Запад беспардонно насаждает свою этику, заявил Путин
"И ошибочно полагать, что во время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя и будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных стран как раз и пребывают в такого рода иллюзиях, не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тень прошлого ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
"Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике - величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений", - отметил президент.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияПМЭФВ мире
 
 
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