https://ria.ru/20220617/ipoteka-1796313865.html

ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку

ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку - РИА Новости, 17.06.2022

ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку

ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:39

2022-06-17T19:39

2022-06-17T19:39

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин."В новых условиях важное значение приобретает поддержка производственной отрасли как основы для экономического процветания страны. Льготная промышленная ипотека в пределах 5% - эффективный и крайне востребованный инструмент, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса нарастить производственные площади, кратно увеличить объемы производства и снизить его себестоимость и эффективно осваивать те ниши рынка, которые освободились после ухода западных компаний. В конечном счете выиграет потребитель, повысится устойчивость и конкурентоспособность российской экономики", - сказал Чернощекин.

https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), экономика