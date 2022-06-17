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ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку - РИА Новости, 17.06.2022
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ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку
ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку
ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:39
2022-06-17T19:39
новости компаний - экономика
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экономика
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин."В новых условиях важное значение приобретает поддержка производственной отрасли как основы для экономического процветания страны. Льготная промышленная ипотека в пределах 5% - эффективный и крайне востребованный инструмент, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса нарастить производственные площади, кратно увеличить объемы производства и снизить его себестоимость и эффективно осваивать те ниши рынка, которые освободились после ухода западных компаний. В конечном счете выиграет потребитель, повысится устойчивость и конкурентоспособность российской экономики", - сказал Чернощекин.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), экономика
19:39 17.06.2022
 

ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.
"В новых условиях важное значение приобретает поддержка производственной отрасли как основы для экономического процветания страны. Льготная промышленная ипотека в пределах 5% - эффективный и крайне востребованный инструмент, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса нарастить производственные площади, кратно увеличить объемы производства и снизить его себестоимость и эффективно осваивать те ниши рынка, которые освободились после ухода западных компаний. В конечном счете выиграет потребитель, повысится устойчивость и конкурентоспособность российской экономики", - сказал Чернощекин.
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