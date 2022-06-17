https://ria.ru/20220617/ipoteka-1796313865.html
ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку
ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку - РИА Новости, 17.06.2022
ПСБ планирует запустить льготную промышленную ипотеку
ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:39
2022-06-17T19:39
2022-06-17T19:39
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. ПСБ начал процесс подготовки предложений по запуску льготной промышленной ипотеки для малого и среднего бизнеса, сообщил старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин."В новых условиях важное значение приобретает поддержка производственной отрасли как основы для экономического процветания страны. Льготная промышленная ипотека в пределах 5% - эффективный и крайне востребованный инструмент, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса нарастить производственные площади, кратно увеличить объемы производства и снизить его себестоимость и эффективно осваивать те ниши рынка, которые освободились после ухода западных компаний. В конечном счете выиграет потребитель, повысится устойчивость и конкурентоспособность российской экономики", - сказал Чернощекин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), экономика