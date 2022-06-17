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Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/investklimat-1796237473.html
Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата
Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022
Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата
Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:24
2022-06-17T17:24
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга инвестклимата в регионах РФ за 2021 год. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3. Если Москва и Татарстан удерживают свои первое и второе место уже четвертый год подряд, то Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку."Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечались те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась в лидеры - в тройку", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Президент отметил, что в лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия."Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом -это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций", - сказал он."Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу", - отметил Путин.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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московская область (подмосковье)
россия
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экономика, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, москва, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), республика татарстан (татарстан)
17:24 17.06.2022
 
Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата

Президент Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в рейтинге инвестклимата

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга инвестклимата в регионах РФ за 2021 год. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3. Если Москва и Татарстан удерживают свои первое и второе место уже четвертый год подряд, то Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку.
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"Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечались те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась в лидеры - в тройку", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент отметил, что в лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия.
"Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом -это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций", - сказал он.
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"Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу", - отметил Путин.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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