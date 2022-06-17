Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата
Президент Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в рейтинге инвестклимата
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга инвестклимата в регионах РФ за 2021 год. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3. Если Москва и Татарстан удерживают свои первое и второе место уже четвертый год подряд, то Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку.
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"Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечались те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась в лидеры - в тройку", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент отметил, что в лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия.
"Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом -это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций", - сказал он.
"Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу", - отметил Путин.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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