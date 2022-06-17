https://ria.ru/20220617/investklimat-1796237473.html

Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата

Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2022

Путин поздравил регионы, добившиеся прогресса в рейтинге инвестклимата

Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T17:24

2022-06-17T17:24

2022-06-17T17:24

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

московская область (подмосковье)

россия

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил регионы, которые добились прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева озвучила результаты рейтинга инвестклимата в регионах РФ за 2021 год. Москва, Татарстан и Подмосковье вошли в топ-3. Если Москва и Татарстан удерживают свои первое и второе место уже четвертый год подряд, то Московская область - в тройке лидеров впервые. В прошлом году Подмосковье занимало седьмую строчку."Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечались те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась в лидеры - в тройку", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Президент отметил, что в лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия."Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом -это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия - на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций", - сказал он."Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу", - отметил Путин.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20211222/investklimat-1765006385.html

https://ria.ru/20220617/tsifrovizatsiya-1796118553.html

https://ria.ru/20211203/investklimat-1762039482.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, московская область (подмосковье), россия, москва, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), республика татарстан (татарстан)