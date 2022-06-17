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Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/investitsii-1796319080.html
Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики
Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики - РИА Новости, 17.06.2022
Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики
Украине нужны десятки миллиардов инвестиций, чтобы поднять экономику, которая была "разбазарена" после выхода из СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:49
2022-06-17T19:49
петербургский международный экономический форум — 2022
донбасс
украина
экономика
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Украине нужны десятки миллиардов инвестиций, чтобы поднять экономику, которая была "разбазарена" после выхода из СССР, заявил президент России Владимир Путин."За последние десятилетия на Украине разбазарили, конечно, то, что было создано за предыдущие десятилетия. Вот эти основные отрасли промышленности, экономики, понимаете, практически перестали существовать. Это очень печальная вещь. И дело даже не в сегодняшней ситуации в военной сфере, не в операции специальной нашей на Донбассе, дело в структуре экономики Украины. Ну сельское хозяйство там еще существует, но все остальное в очень тяжелом положении. Способность к восстановлению очень небольшая, слабая. Десятки миллиардов нужно инвестиций, чтобы восстановить нормальное существование" - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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донбасс, украина, экономика, санкт-петербург, владимир путин
19:49 17.06.2022
 
Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики

Путин: Украине потребуются десятки миллиардов инвестиций на восстановление экономики

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВыступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Украине нужны десятки миллиардов инвестиций, чтобы поднять экономику, которая была "разбазарена" после выхода из СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние десятилетия на Украине разбазарили, конечно, то, что было создано за предыдущие десятилетия. Вот эти основные отрасли промышленности, экономики, понимаете, практически перестали существовать. Это очень печальная вещь. И дело даже не в сегодняшней ситуации в военной сфере, не в операции специальной нашей на Донбассе, дело в структуре экономики Украины. Ну сельское хозяйство там еще существует, но все остальное в очень тяжелом положении. Способность к восстановлению очень небольшая, слабая. Десятки миллиардов нужно инвестиций, чтобы восстановить нормальное существование" - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ДонбассУкраинаЭкономикаСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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