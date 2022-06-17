https://ria.ru/20220617/investitsii-1796319080.html

Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики

Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: Украине потребуются крупные инвестиции на восстановление экономики

Украине нужны десятки миллиардов инвестиций, чтобы поднять экономику, которая была "разбазарена" после выхода из СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:49

2022-06-17T19:49

2022-06-17T19:49

петербургский международный экономический форум — 2022

донбасс

украина

экономика

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Украине нужны десятки миллиардов инвестиций, чтобы поднять экономику, которая была "разбазарена" после выхода из СССР, заявил президент России Владимир Путин."За последние десятилетия на Украине разбазарили, конечно, то, что было создано за предыдущие десятилетия. Вот эти основные отрасли промышленности, экономики, понимаете, практически перестали существовать. Это очень печальная вещь. И дело даже не в сегодняшней ситуации в военной сфере, не в операции специальной нашей на Донбассе, дело в структуре экономики Украины. Ну сельское хозяйство там еще существует, но все остальное в очень тяжелом положении. Способность к восстановлению очень небольшая, слабая. Десятки миллиардов нужно инвестиций, чтобы восстановить нормальное существование" - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

донбасс

украина

санкт-петербург

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донбасс, украина, экономика, санкт-петербург, владимир путин