https://ria.ru/20220617/investitsii-1796123996.html

ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях

ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях - РИА Новости, 17.06.2022

ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях

Внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования, считает руководитель Private Banking... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

2022-06-17T14:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования, считает руководитель Private Banking и Привилегии ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Брейтенбихер выступил на встрече с инвесторами в рамках ПМЭФ-2022.Брейтенбихер отметил, что в качестве защитного актива на долгосрочную перспективу себя зарекомендовали также драгоценные металлы и бриллианты. Так, с марта этого года ВТБ реализовал свыше 10,5 тонн золотых слитков для своих клиентов. Бесцветные бриллианты только за последние 15 лет подорожали вдвое, а цветные – в среднем в три раза. Предвосхищая рост спроса на них, ВТБ выдвинул инициативу об отмене оплаты НДС при покупке бриллиантов, напомнил он.В новых условиях фокус многих российских инвесторов на рынке недвижимости сместился в пользу дружественных стран, ОАЭ и Турции. В частности, рынок недвижимости Дубая в первом квартале 2022 года показал рост спроса на 121%. Некоторые турецкие застройщики уже принимают оплату на свои счета напрямую и в рублях, что дополнительно привлекает российских инвесторов. Сделку можно провести дистанционно, при этом гражданам России доступна возможность приобретения недвижимости с рассрочкой платежей и оформлением ипотеки, добавил он."Во время штормов на экономических рынках важно помнить о человеческом капитале. Инвестиции в образование, науку и медицину - это то, что мы всегда активно рекомендуем. Будущее непредсказуемо, но способность быстро адаптироваться и наращивать компетенции поможет преодолеть "высокую волатильность" и увидеть новые возможности", - заключил Брейтенбихер.

https://ria.ru/20220617/vtb-1795987145.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф