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ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях - РИА Новости, 17.06.2022
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ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях
ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях - РИА Новости, 17.06.2022
ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях
Внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования, считает руководитель Private Banking... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:46
2022-06-17T14:46
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования, считает руководитель Private Banking и Привилегии ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Брейтенбихер выступил на встрече с инвесторами в рамках ПМЭФ-2022.Брейтенбихер отметил, что в качестве защитного актива на долгосрочную перспективу себя зарекомендовали также драгоценные металлы и бриллианты. Так, с марта этого года ВТБ реализовал свыше 10,5 тонн золотых слитков для своих клиентов. Бесцветные бриллианты только за последние 15 лет подорожали вдвое, а цветные – в среднем в три раза. Предвосхищая рост спроса на них, ВТБ выдвинул инициативу об отмене оплаты НДС при покупке бриллиантов, напомнил он.В новых условиях фокус многих российских инвесторов на рынке недвижимости сместился в пользу дружественных стран, ОАЭ и Турции. В частности, рынок недвижимости Дубая в первом квартале 2022 года показал рост спроса на 121%. Некоторые турецкие застройщики уже принимают оплату на свои счета напрямую и в рублях, что дополнительно привлекает российских инвесторов. Сделку можно провести дистанционно, при этом гражданам России доступна возможность приобретения недвижимости с рассрочкой платежей и оформлением ипотеки, добавил он."Во время штормов на экономических рынках важно помнить о человеческом капитале. Инвестиции в образование, науку и медицину - это то, что мы всегда активно рекомендуем. Будущее непредсказуемо, но способность быстро адаптироваться и наращивать компетенции поможет преодолеть "высокую волатильность" и увидеть новые возможности", - заключил Брейтенбихер.
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втб, новости компаний - экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
14:46 17.06.2022
 

ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях

© Фото : Пресс-служба ВТБГлава Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
Глава Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Пресс-служба ВТБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Внутренний потенциал российского фондового рынка сегодня по-прежнему предоставляет немало возможностей для инвестирования, считает руководитель Private Banking и Привилегии ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Брейтенбихер выступил на встрече с инвесторами в рамках ПМЭФ-2022.
"В ближайшее время на российском фондовом рынке ожидается серьезный приток ликвидности за счет окончания части вкладов, открытых в марте по ставкам выше 20%. Кроме того, крупнейшие предприятия страны уже объявили о рекордных выплатах дивидендов по итогам 2021 года. Среди них компании нефтяной и газовой отраслей, производители черной и цветной металлургии, ритейлеры и телеком. Доходность их акций достигает 17%, делая такие бумаги привлекательными для инвестиций", - приводит слова топ-менеджера пресс-служба ВТБ.
Брейтенбихер отметил, что в качестве защитного актива на долгосрочную перспективу себя зарекомендовали также драгоценные металлы и бриллианты. Так, с марта этого года ВТБ реализовал свыше 10,5 тонн золотых слитков для своих клиентов. Бесцветные бриллианты только за последние 15 лет подорожали вдвое, а цветные – в среднем в три раза. Предвосхищая рост спроса на них, ВТБ выдвинул инициативу об отмене оплаты НДС при покупке бриллиантов, напомнил он.
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В новых условиях фокус многих российских инвесторов на рынке недвижимости сместился в пользу дружественных стран, ОАЭ и Турции. В частности, рынок недвижимости Дубая в первом квартале 2022 года показал рост спроса на 121%. Некоторые турецкие застройщики уже принимают оплату на свои счета напрямую и в рублях, что дополнительно привлекает российских инвесторов. Сделку можно провести дистанционно, при этом гражданам России доступна возможность приобретения недвижимости с рассрочкой платежей и оформлением ипотеки, добавил он.
"Во время штормов на экономических рынках важно помнить о человеческом капитале. Инвестиции в образование, науку и медицину - это то, что мы всегда активно рекомендуем. Будущее непредсказуемо, но способность быстро адаптироваться и наращивать компетенции поможет преодолеть "высокую волатильность" и увидеть новые возможности", - заключил Брейтенбихер.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ВТБНовости компаний - ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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