https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796200921.html

Цель достичь инфляции в четыре процента сохраняется, заявил Путин

Цель достичь инфляции в четыре процента сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Цель достичь инфляции в четыре процента сохраняется, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:38

2022-06-17T16:38

2022-06-17T16:47

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется."Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперёд, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остаётся", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782935338.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), инфляция