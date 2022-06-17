16:38 17.06.2022 (обновлено: 16:47 17.06.2022)
Цель достичь инфляции в четыре процента сохраняется, заявил Путин
Путин: цель достижения инфляции в четыре процента в России сохраняется
© AP Photo / Sergei Bobylev/PoolПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цель достижения инфляции в 4% в России сохраняется.
"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель - уверенное развитие экономики на годы вперёд, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остаётся", - сказал Путин на пленарном заседании на ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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