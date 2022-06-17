16:00 17.06.2022 (обновлено: 17:08 17.06.2022)
Путин: рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов
Президент Путин: рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Экраны с трансляцией выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Инфляция в ряде стран еврозоны ускорилась до 20%, при этом никаких спецопераций они не проводят, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных операций, а инфляция выросла у некоторых до 20%", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Перед этим он назвал большой инфляцию, которая в настоящее время в России в годовом выражении составляет 16,7%, и пообещал продолжать работу над ее снижением.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.