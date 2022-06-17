https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796168708.html

Путин: рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов

Путин: рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов - РИА Новости, 17.06.2022

Путин: рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов

Инфляция в ряде стран еврозоны ускорилась до 20%, при этом никаких спецопераций они не проводят, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:00

2022-06-17T16:00

2022-06-17T17:08

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

экономика

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Инфляция в ряде стран еврозоны ускорилась до 20%, при этом никаких спецопераций они не проводят, заявил президент России Владимир Путин."Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных операций, а инфляция выросла у некоторых до 20%", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Перед этим он назвал большой инфляцию, которая в настоящее время в России в годовом выражении составляет 16,7%, и пообещал продолжать работу над ее снижением.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, европа