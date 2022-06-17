https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796165768.html
Путин оценил уровень инфляции в России
Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости, 17.06.2022
Путин оценил уровень инфляции в России
Президент России Владимир Путин назвал большой инфляцию, которая в настоящее время в РФ в годовом выражении составляет 16,7%, и пообещал продолжать работу над... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:56
2022-06-17T15:56
2022-06-17T16:12
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал большой инфляцию, которая в настоящее время в РФ в годовом выражении составляет 16,7%, и пообещал продолжать работу над ее снижением."Сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется... Да, нам и этого многовато, конечно, 16,7% - это большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/inflyatsiya-1796176273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
15:56 17.06.2022 (обновлено: 16:12 17.06.2022)
Путин оценил уровень инфляции в России
Президент Путин назвал инфляцию в 16,7 процента в России большой